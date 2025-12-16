गुजरात तीव्रता से खेल और जीवंत संस्कृति का कर रहा निर्माण: मनोज दास

गुजरात प्रशासनिक सचिवालय वेलफेयर कमिटी के बैनर तले मंगलवार सुबह मुख्य सचिव एम.के.दास ने अखिल भारतीय प्रशासनिक (मुल्की) सेवा लोन टेनिस टूर्नामेंट 2025-26 का प्रारंभ किया। यह राष्ट्रीय स्तर की स्पर्धा 22 दिसंबर तक सेक्टर-21 स्थित जिमखाना में होगी। टूर्नामेंट में देश के विभिन्न राज्यों व केंद्रशासित प्रदेशों से आए 28 टीमों के 266 खिलाड़ी भाग ले रहे हैं, जिनमें 187 पुरुष तथा 79 महिला खिलाड़ी शामिल हैं। स्पर्धा के उद्घाटन के बाद मुख्य सचिव दास ने कहा कि गुजरात तेजी से खेल और जीवंत संस्कृति का निर्माण कर रहा है। राज्य में अंतरराष्ट्रीय स्तर के स्टेडियम और प्रशिक्षण केंद्र स्थापित किए गए हैं। हर वर्ष आयोजित खेल महाकुंभ से बच्चों में स्कूल स्तर से ही खेलों के प्रति रुचि बढ़ी है तथा राज्य में खेल को जनआंदोलन का रूप मिला है।
उन्होंने कहा कि विभिन्न राज्यों से आए अधिकारियों को एक मंच पर लाने वाला यह राष्ट्रीय खेल महोत्सव है। इसमें विभागीय जिम्मेदारियों से हटकर अधिकारी खेल भावना व मित्रता के साथ शारीरिक तंदुरुस्ती की दिशा में जुड़ते हैं।
उन्होंने कहा कि खेलो इंडिया जैसी पहल से देश के युवाओं को खेल के प्रति प्रोत्साहन मिला है। इसका परिणाम है कि ओलंपिक्स, एशियन गेम्स व कॉमनवेल्थ गेम्स समेत अन्य प्रतियोगिताओं में भारत के खिलाड़ियों की ओर से प्राप्त मेडल, देश के आत्मविश्वास, प्रतिबद्धता और वैश्विक प्रतिष्ठा का प्रतीक बनते जा रहे हैं।
टूर्नामेंट के संयोजक राहुल ने कहा कि इस बार पहली बार महिला टीम चैंपियनशिप शुरू की गई है। यह महत्वपूर्ण कदम खेलों में समावेशिता, समानता और समान अवसरों के प्रति हमारी सामूहिक प्रतिबद्धता को दर्शाता है। इससे महिला खिलाड़ियों की भागीदारी बढ़ेगी और सिविल सर्विसेज में महिलाओं के लिए खेल के क्षेत्र में मजबूत आधार बनेगा।
कार्यक्रम में युवक सेवा व सांस्कृतिक गतिविधियों के आयुक्त आलोक पांडे, प्रोटोकॉल अतिरिक्त सचिव ज्वलंत त्रिवेदी, स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ गुजरात के महानिदेशक संदीप सांगले, आयोजक सचिव सत्कार देसाई, मार्ग व मकान विभाग के सचिव पी.आर.पटेलिया, गांधीनगर के कलक्टर मेहुल दवे, म्युनिसिपल कमिश्नर जे.एन.वाघेला, चीफ रेफरी एंटोन डिसोजा समेत विभिन्न राज्यों के खिलाड़ी व कोच उपस्थित रहे।
ज्ञातव्य है कि टूर्नामेंट 22 दिसंबर तक चलेगा जिसमें राज्य और राष्ट्रीय स्तर के अधिकारी-खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं। आयोजकों ने टूर्नामेंट की सर्वोत्तम व्यवस्था के लिए गुजरात सरकार का आभार व्यक्त किया।
