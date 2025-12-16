गुजरात तीव्रता से खेल और जीवंत संस्कृति का कर रहा निर्माण: मनोज दास

गुजरात प्रशासनिक सचिवालय वेलफेयर कमिटी के बैनर तले मंगलवार सुबह मुख्य सचिव एम.के.दास ने अखिल भारतीय प्रशासनिक (मुल्की) सेवा लोन टेनिस टूर्नामेंट 2025-26 का प्रारंभ किया। यह राष्ट्रीय स्तर की स्पर्धा 22 दिसंबर तक सेक्टर-21 स्थित जिमखाना में होगी। टूर्नामेंट में देश के विभिन्न राज्यों व केंद्रशासित प्रदेशों से आए 28 टीमों के 266 खिलाड़ी भाग ले रहे हैं, जिनमें 187 पुरुष तथा 79 महिला खिलाड़ी शामिल हैं। स्पर्धा के उद्घाटन के बाद मुख्य सचिव दास ने कहा कि गुजरात तेजी से खेल और जीवंत संस्कृति का निर्माण कर रहा है। राज्य में अंतरराष्ट्रीय स्तर के स्टेडियम और प्रशिक्षण केंद्र स्थापित किए गए हैं। हर वर्ष आयोजित खेल महाकुंभ से बच्चों में स्कूल स्तर से ही खेलों के प्रति रुचि बढ़ी है तथा राज्य में खेल को जनआंदोलन का रूप मिला है।