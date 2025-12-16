16 दिसंबर 2025,

मंगलवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शीतकालीन सत्र 2025

IPL Auction 2026

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

समाचार

द एआई एडवांटेज’ पुस्तक : तकनीक को समझने की दिशा में पहल

एआई केवल तकनीक तक सीमित नहीं है, बल्कि यह बेहतर नेतृत्व, स्मार्ट निर्णय और कुशल प्रशासन का एक सशक्त माध्यम बन सकता है।

less than 1 minute read
Google source verification

अहमदाबाद

image

Pushpendra Rajput

Dec 16, 2025

ajay chaudhari

आईपीएस अधिकारी अजय चौधरी

भारतीय पुलिस सेवा (आईपीएस) के वरिष्ठ अधिकारी अजय चौधरी की पुस्तक द एआई एडवांटेज का हाल ही में विमोचन हुआ। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) की बदलती भूमिका, उसके प्रभाव और भविष्य में प्रशासनिक तथा व्यावसायिक क्षेत्रों में उसके उपयोग पर यह पुस्तक केंद्रित है।

पुस्तक में बताया गया है कि एआई तकनीक किस प्रकार सोचने, निर्णय लेने और काम करने की प्रक्रिया को अधिक प्रभावी बना सकती है। चौधरी ने अपने लंबे प्रशासनिक अनुभव के आधार पर यह स्पष्ट किया है कि एआई केवल तकनीक तक सीमित नहीं है, बल्कि यह बेहतर नेतृत्व, स्मार्ट निर्णय और कुशल प्रशासन का एक सशक्त माध्यम बन सकता है।

अजय चौधरी ने पुस्तक में यह भी समझाया है कि एआई से डाटा विश्लेषण, अपराध नियंत्रण, साइबर अपराध की रोकथाम, प्रशासनिक पारदर्शिता और सेवा को अधिक बेहतर बनाया जा सकता है। उन्होंने पुलिस प्रशासन में एआई के उपयोग से जुड़े अपने व्यावहारिक अनुभवों को भी साझा किया है।

पुस्तक इस बात पर भी जोर देती है कि तकनीक के उपयोग के साथ-साथ मानवीय मूल्यों, नैतिकता और जिम्मेदारी का ध्यान रखना आवश्यक है। एआई का सही और संतुलित उपयोग समाज के लिए लाभकारी सिद्ध हो सकता है। इसके दुरुपयोग से चुनौतियां भी हो सकती हैं।

आने वाले समय में एआई शिक्षा, प्रशासन, सुरक्षा, स्वास्थ्य और उद्योग के क्षेत्रों में क्रांतिकारी परिवर्तन लाएगा। ऐसे में युवाओं, अधिकारियों और नीति-निर्माताओं के लिए एआई की बुनियादी समझ होना बेहद जरूरी है।

यह पुस्तक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध है। पाठकों और विशेषज्ञों से इसे सकारात्मक प्रतिक्रिया मिल रही है और इसे तकनीक तथा नेतृत्व पर आधारित एक उपयोगी मार्गदर्शक पुस्तक माना जा रहा है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

#AhmedabadNews

Published on:

16 Dec 2025 07:16 pm

Hindi News / News Bulletin / द एआई एडवांटेज’ पुस्तक : तकनीक को समझने की दिशा में पहल

बड़ी खबरें

View All

समाचार

ट्रेंडिंग

मुख्यमंत्री ने बीकानेर जिले के 719 करोड़ रुपए से अधिक के विकास कार्यों का किया लोकार्पण- शिलान्यास

जानकारी लेते मुख्यमंत्री
बीकानेर

सरकारी जमीन पर चल रही अवैध पटाखा फैक्ट्री में ब्लास्ट, मचा हड़कंप

INDORE
इंदौर

गुजरात तीव्रता से खेल और जीवंत संस्कृति का कर रहा निर्माण: मनोज दास

समाचार

दमोह : सेमरा मडिया में छत्रपाल सिंह लोधी की बेरहमी से हत्या

Muder in Damoh
दमोह

एमपी में ‘इंटर-कास्ट मैरिज’ करने वाले जोड़े से रिश्वत मांग रहा था ‘बाबू’, लोकायुक्त की बड़ी कार्रवाई

narmadapuram news
नर्मदापुरम
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Parliament Winter Session

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.