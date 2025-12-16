द एआई एडवांटेज’ पुस्तक : तकनीक को समझने की दिशा में पहल

आईपीएस अधिकारी अजय चौधरी
भारतीय पुलिस सेवा (आईपीएस) के वरिष्ठ अधिकारी अजय चौधरी की पुस्तक द एआई एडवांटेज का हाल ही में विमोचन हुआ। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) की बदलती भूमिका, उसके प्रभाव और भविष्य में प्रशासनिक तथा व्यावसायिक क्षेत्रों में उसके उपयोग पर यह पुस्तक केंद्रित है।
पुस्तक में बताया गया है कि एआई तकनीक किस प्रकार सोचने, निर्णय लेने और काम करने की प्रक्रिया को अधिक प्रभावी बना सकती है। चौधरी ने अपने लंबे प्रशासनिक अनुभव के आधार पर यह स्पष्ट किया है कि एआई केवल तकनीक तक सीमित नहीं है, बल्कि यह बेहतर नेतृत्व, स्मार्ट निर्णय और कुशल प्रशासन का एक सशक्त माध्यम बन सकता है।
अजय चौधरी ने पुस्तक में यह भी समझाया है कि एआई से डाटा विश्लेषण, अपराध नियंत्रण, साइबर अपराध की रोकथाम, प्रशासनिक पारदर्शिता और सेवा को अधिक बेहतर बनाया जा सकता है। उन्होंने पुलिस प्रशासन में एआई के उपयोग से जुड़े अपने व्यावहारिक अनुभवों को भी साझा किया है।
पुस्तक इस बात पर भी जोर देती है कि तकनीक के उपयोग के साथ-साथ मानवीय मूल्यों, नैतिकता और जिम्मेदारी का ध्यान रखना आवश्यक है। एआई का सही और संतुलित उपयोग समाज के लिए लाभकारी सिद्ध हो सकता है। इसके दुरुपयोग से चुनौतियां भी हो सकती हैं।
आने वाले समय में एआई शिक्षा, प्रशासन, सुरक्षा, स्वास्थ्य और उद्योग के क्षेत्रों में क्रांतिकारी परिवर्तन लाएगा। ऐसे में युवाओं, अधिकारियों और नीति-निर्माताओं के लिए एआई की बुनियादी समझ होना बेहद जरूरी है।
यह पुस्तक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध है। पाठकों और विशेषज्ञों से इसे सकारात्मक प्रतिक्रिया मिल रही है और इसे तकनीक तथा नेतृत्व पर आधारित एक उपयोगी मार्गदर्शक पुस्तक माना जा रहा है।
