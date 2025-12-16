द एआई एडवांटेज’ पुस्तक : तकनीक को समझने की दिशा में पहल

पुस्तक में बताया गया है कि एआई तकनीक किस प्रकार सोचने, निर्णय लेने और काम करने की प्रक्रिया को अधिक प्रभावी बना सकती है। चौधरी ने अपने लंबे प्रशासनिक अनुभव के आधार पर यह स्पष्ट किया है कि एआई केवल तकनीक तक सीमित नहीं है, बल्कि यह बेहतर नेतृत्व, स्मार्ट निर्णय और कुशल प्रशासन का एक सशक्त माध्यम बन सकता है।