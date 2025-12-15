प्राप्त ज्ञान का उपयोग समाज और देश के विकास के लिए करें : संघवी

वडोदरा : उप मुख्यमंत्री हर्ष संघवी की अध्यक्षता में सोमवार को पारुल यूनिवर्सिटी का दीक्षांत समारोह आयोजित हुआ। इस समारोह के दौरान वर्ष 2025 के विभिन्न संकायों के स्नातक एवं स्नातकोत्तर विद्यार्थियों को डिग्रियां प्रदान की गईं तथा उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले विद्यार्थियों को गोल्ड मेडल से सम्मानित किया गया।

संघवी ने अपने अध्यक्षीय संबोधन में कहा कि शिक्षा राष्ट्र के सर्वांगीण विकास का मजबूत आधार है। आज के युवाओं को केवल नौकरी खोजने वाले नहीं बल्कि नौकरी देने वाले बनने की दिशा में शिक्षा संस्थाएं महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। उन्होंने कहा कि विद्यार्थियों को प्राप्त ज्ञान का उपयोग समाज और देश के विकास के लिए करना चाहिए।

ओलंपियन बॉक्सर मेरी कॉम, टेनिस चैंपियन सानिया मिर्जा, बिजनेस वुमन विनिता सिंह और वरिष्ठ पत्रकार रजत शर्मा विशेष तौर पर उपस्थित रहे। उन्होंने विद्यार्थियों को विभिन्न क्षेत्रों में कॅरियर बनाने, आत्मविश्वास के साथ सपनों को साकार करने और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर देश का नाम रोशन करने के लिए प्रेरित किया।

कार्यक्रम के दौरान पारुल यूनिवर्सिटी के प्रेसीडेंट देवांशु पटेल, अन्य वरिष्ठ अधिकारी, शैक्षणिक स्टाफ, विद्यार्थी तथा उनके परिजन सहित अनेक गणमान्य लोग उपस्थित रहे।