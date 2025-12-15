अहमदाबादः प्लास्टिक मुक्त शहर बनाने को बांटी 21.39 लाख कपड़े की थैली

मनपा के अनुसार शहर के सातों ज़ोन में 19 लाख से अधिक घरों में अब तक कुल 21.39 लाख कपड़े की थैली बांटी गई हैं। हर घर दो थैलियां बांटने के लक्ष्य के साथ यह कार्य किया जा रहा है। 120 माइक्रोन से कम मोटाई वाले प्रतिबंधित प्लास्टिक के उपयोग, उसकी बिक्री और उत्पादन पर रोक के लिए सख्त कार्रवाई की जा रही है।