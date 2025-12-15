अहमदाबादः प्लास्टिक मुक्त शहर बनाने को बांटी 21.39 लाख कपड़े की थैली

File photo
Ahmedabad: शहर को प्लास्टिक मुक्त बनाने के उद्देश्य से अहमदाबाद महानगरपालिका (मनपा) के सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट विभाग ने पिछले सप्ताह विशेष अभियान चलाकर घर‑घर कपड़े की थैलियों का वितरण किया।
मनपा के अनुसार शहर के सातों ज़ोन में 19 लाख से अधिक घरों में अब तक कुल 21.39 लाख कपड़े की थैली बांटी गई हैं। हर घर दो थैलियां बांटने के लक्ष्य के साथ यह कार्य किया जा रहा है। 120 माइक्रोन से कम मोटाई वाले प्रतिबंधित प्लास्टिक के उपयोग, उसकी बिक्री और उत्पादन पर रोक के लिए सख्त कार्रवाई की जा रही है।
मार्केट क्षेत्रों में फेरीवालों से जब्त प्लास्टिक के बदले कपड़े की थैली देकर उन्हें भी प्लास्टिक‑मुक्त विकल्प अपनाने को प्रोत्साहित किया जा रहा है।मनपा ने पश्चिम ज़ोन में 3,85,990, उत्तर ज़ोन में 4,80,396, दक्षिण ज़ोन में 3,95,050, पूर्व ज़ोन में 1,95,730, मध्य ज़ोन में 2,00,460, उत्तर‑पश्चिम ज़ोन में 3,55,284 और दक्षिण‑पश्चिम ज़ोन में 1,26,146 थैलियां वितरित की गईं।
