15 दिसंबर 2025,

सोमवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शीतकालीन सत्र 2025

भजनलाल सरकार के 2 साल

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

अहमदाबाद

अहमदाबादः प्लास्टिक मुक्त शहर बनाने को बांटी 21.39 लाख कपड़े की थैली

अहमदाबाद शहर को प्लास्टिक मुक्त बनाने का उद्देश्य।

less than 1 minute read
Google source verification

अहमदाबाद

image

Omprakash Sharma

Dec 15, 2025

Ahmedabad city plastic free

File photo

Ahmedabad: शहर को प्लास्टिक मुक्त बनाने के उद्देश्य से अहमदाबाद महानगरपालिका (मनपा) के सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट विभाग ने पिछले सप्ताह विशेष अभियान चलाकर घर‑घर कपड़े की थैलियों का वितरण किया।

मनपा के अनुसार शहर के सातों ज़ोन में 19 लाख से अधिक घरों में अब तक कुल 21.39 लाख कपड़े की थैली बांटी गई हैं। हर घर दो थैलियां बांटने के लक्ष्य के साथ यह कार्य किया जा रहा है। 120 माइक्रोन से कम मोटाई वाले प्रतिबंधित प्लास्टिक के उपयोग, उसकी बिक्री और उत्पादन पर रोक के लिए सख्त कार्रवाई की जा रही है।

मार्केट क्षेत्रों में फेरीवालों से जब्त प्लास्टिक के बदले कपड़े की थैली देकर उन्हें भी प्लास्टिक‑मुक्त विकल्प अपनाने को प्रोत्साहित किया जा रहा है।मनपा ने पश्चिम ज़ोन में 3,85,990, उत्तर ज़ोन में 4,80,396, दक्षिण ज़ोन में 3,95,050, पूर्व ज़ोन में 1,95,730, मध्य ज़ोन में 2,00,460, उत्तर‑पश्चिम ज़ोन में 3,55,284 और दक्षिण‑पश्चिम ज़ोन में 1,26,146 थैलियां वितरित की गईं।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

#AmitShahRoadShow

Published on:

15 Dec 2025 09:12 pm

Hindi News / Gujarat / Ahmedabad / अहमदाबादः प्लास्टिक मुक्त शहर बनाने को बांटी 21.39 लाख कपड़े की थैली

बड़ी खबरें

View All

अहमदाबाद

गुजरात

ट्रेंडिंग

प्राप्त ज्ञान का उपयोग समाज और देश के विकास के लिए करें : संघवी

अहमदाबाद

वडोदरा : अज्ञात वाहन की टक्कर से बाइक सवार दो लोगों की मौत

अहमदाबाद

मस्तिष्क की सूजन वाली रक्त-नली का अत्याधुनिक एंडोवास्क्युलर विधि से उपचार

अहमदाबाद

वडोदरा : साड़ी गौरव रन में 4 हजार से अधिक महिलाओं ने परंपरा और फिटनेस का दिया संदेश

अहमदाबाद

पुलिस हॉकी चैंपियनशिप : पुरुष वर्ग में पंजाब, महिला वर्ग में एसएसबी टीम बनी विजेता

अहमदाबाद
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Parliament Winter Session

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.