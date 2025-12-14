वडोदरा : साड़ी गौरव रन में 4 हजार से अधिक महिलाओं ने परंपरा और फिटनेस का दिया संदेश

वडोदरा. शहर में आगामी 1 फरवरी को आयोजित होने वाली वडोदरा इंटरनेशनल मैराथन के तहत रविवार को कीर्ति स्तंभ से साड़ी गौरव रन का आयोजन किया गया। इस दौड़ में 4 हजार से अधिक महिलाओं ने उत्साहपूर्वक भाग लेकर परंपरा और फिटनेस का संदेश दिया।विभिन्न प्रकार और रंगों की साड़ियों में सजी महिलाएं जब दौड़ती नजर आईं तो शहर की सड़कों पर मनमोहक और रंग-बिरंगे दृश्य दिखे। करीब 3 किलोमीटर लंबी की इस रन में 16 वर्ष से लेकर बुजुर्ग महिलाएं, महिला पुलिस अधिकारी-कर्मचारी, युवतियां और व्हीलचेयर पर दिव्यांग महिलाएं शामिल हुईं और सबके लिए प्रेरणास्रोत बनीं। सभी महिलाओं ने इस दौरान फिटनेस और स्वस्थ जीवन के लिए संकल्प भी लिया।

महिला सशक्तिकरण, भारतीय संस्कृति और ‘फिट इंडिया’ अभियान को गति देने के उद्देश्य से आयोजित साड़ी गौरव रन को पूर्व राजमाता शुभांगिनीदेवी गायकवाड़ की उपस्थिति में झंडी दिखाकर रवाना किया गया। वडोदरा पुलिस की शी टीम ने गुलाबी साड़ी पहनकर नेतृत्व करते हुए रन की शुरुआत की। शुरुआत जुम्बा सेशन से हुई और अंत गरबा के साथ समापन हुआ।