अहमदाबाद-तिरुचिरापल्ली साप्ताहिक स्पेशल ट्रेन 18 से परिवर्तित मार्ग से चलेगी

अहमदाबाद. दक्षिण रेलवे के चेन्नई एग्मोर स्टेशन पर पुनर्विकास कार्य के तहत प्लेटफॉर्म नं. 5 और 6 पर किए जा रहे कार्यों के कारण 60 दिनों के ब्लॉक के कारण अहमदाबाद-तिरुचिरापल्ली साप्ताहिक स्पेशल ट्रेन परिवर्तित मार्ग से चलेगी।जानकारी के अनुसार, अहमदाबाद-तिरुचिरापल्ली साप्ताहिक स्पेशल (ट्रेन नं. 09419) 18 दिसंबर से 29 जनवरी तक परिवर्तित मार्ग वाया रेनिगुंटा-अरक्कोणम नॉर्थ कैबिन-मेलपक्कम-काटपाडी-वेलूर केंट-विल्लुपुरम के रास्ते चलेगी। इस दौरान यह ट्रेन अरक्कोणम, पेरम्बूर, चेन्नई एग्मोर, ताम्बरम और चेंगलपट्टू स्टेशनों पर नहीं जाएगी।

इसी तरह, तिरुचिरापल्ली-अहमदाबाद साप्ताहिक स्पेशल (ट्रेन नं. 09420) 21 दिसंबर से 2 फरवरी तक परिवर्तित मार्ग वाया वेलूर केंट-काटपाडी-मेलपक्कम-अरक्कोणम नॉर्थ कैबिन-रेनिगुंटा के रास्ते चलेगी।

इस दौरान यह ट्रेन चेंगलपट्टू-ताम्बरम और चेन्नई एग्मोर, पेरम्बूर, अरक्कोणम स्टेशनों पर नहीं जाएगी। मार्ग परिवर्तन के दौरान इस ट्रेन को तिरुत्तणि स्टेशन पर अतिरिक्त ठहराव दिया गया है।