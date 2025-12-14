विरमगाम स्टेशन का पुनर्विकास यात्रियों को देगा आधुनिक, सुरक्षा एवं सुविधा

अहमदाबाद. पश्चिम रेलवे के अहमदाबाद मण्डल का विरमगाम स्टेशन का पुनर्विकास कार्य 46.13 करोड़ रुपए की लागत से तेजी से किया जा रहा है। यह कार्य यात्रियों के लिए आधुनिक, सुरक्षित एवं सुविधाजनक स्टेशन की दिशा में बड़ा कदम है।
यहां 40 फीट चौड़ा नया फुट ओवर ब्रिज भी बनाया जा रहा है जो प्लेटफॉर्मों के बीच सुरक्षित और निर्बाध आवागमन सुनिश्चित करेगा। यहां से रोजाना लगभग 7000 यात्री आवागमन करते हैं। इसे अगले 45-50 वर्ष के यात्री भार को ध्यान में रखते हुए पुनर्विकसित किया जा रहा है।
विरमगाम स्टेशन का पुनर्विकास कार्य यात्री सुविधाओं, सुरक्षा तथा स्टेशन के सौंदर्यीकरण को ध्यान में रखते हुए तेजी से प्रगति पर है। यह कार्य स्टेशन को आधुनिक, सुरक्षित तथा दिव्यांगजन अनुकूल बनाने के उद्देश्य से किया जा रहा है। नए स्टेशन भवन की संरचना, प्लास्टर एवं टाइल्स लगाने, प्लेटफॉर्म पर शेड (शेल्टर), नए विद्युत खंभों (इलेक्ट्रिक मास्ट) की नींव का कार्य पूरा हो चुका है। पुराने फुट ओवर ब्रिज (एफओबी) को सुरक्षित रूप से हटाया जा चुका है।
नए स्टेशन भवन में आंतरिक एवं शेष समापन कार्य प्रगति पर है। यात्रियों के सुगम आवागमन के लिए नए फुट ओवर ब्रिज (एफओबी), सर्कुलेटिंग एरिया तथा पार्किंग क्षेत्र का विकास कार्य जारी है। प्लेटफॉर्म सतह में सुधार का कार्य किया जा रहा है, जिससे चलने में सुविधा और सुरक्षा बढ़ेगी। प्रकाश व्यवस्था के उन्नयन के लिए नए विद्युत खंभों एवं हाई मास्ट लाइट की स्थापना का कार्य चल रहा है। दिव्यांगजन के लिए टाइल्स, साइनज, हैंड रेल, समर्पित पार्किंग आदि सुविधाओं के विकास का कार्य प्रगति पर है।
4400 वर्गफीट का स्टेशन भवन यात्रियों को आधुनिक एवं सुव्यवस्थित सुविधाएं प्रदान करेगा, 20-20 फीट चौड़े प्रवेश/निकास द्वार यात्रियों की आवाजाही को सुगम बनाएंगे। 5000 वर्गफीट के पार्किंग क्षेत्र में अधिक वाहन खड़े किए जा सकेंगे। 13 फीट चौड़ी पिक-अप/ड्रॉप-ऑफ लेन वाहनों के आवागमन को बेहतर बनाएगी। 2200 वर्गफीट का पोर्च यात्रियों को मौसम से सुरक्षा एवं आरामदायक प्रवेश प्रदान करेगा।
2000 वर्गफीट का विशाल कॉन्कॉर्स यात्रियों को अधिक विस्तृत और आरामदायक स्थान उपलब्ध कराएगा। प्लेटफॉर्मों पर लिफ्ट और एस्केलेटर्स का प्रावधान, प्लेटफॉर्म नं 2 और 3 की लंबाई में 100 फीट तक विस्तार, 336 वर्गफीट का प्रतीक्षालय बैठने और विश्राम के लिए आरामदायक सुविधा प्रदान करेगा। 570 वर्गफीट का कैफेटेरिया साफ-सुथरे एवं सुविधाजनक भोजन विकल्प उपलब्ध कराएगा। 730 वर्गफीट के डीलक्स एसी एवं नॉन-एसी प्रतीक्षालय शांत और आरामदायक वातावरण में प्रतीक्षा की सुविधा प्रदान करेंगे। प्लेटफॉर्म 1 से 5 तक 38000 वर्गफीट क्षेत्र में कवर शेड, 430 वर्गफीट का शौचालय ब्लॉक, दिव्यांगजन के लिए 3 समर्पित पार्किंग स्लॉट का भी प्रावधान किया गया है।
