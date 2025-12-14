विरमगाम स्टेशन का पुनर्विकास यात्रियों को देगा आधुनिक, सुरक्षा एवं सुविधा

अहमदाबाद. पश्चिम रेलवे के अहमदाबाद मण्डल का विरमगाम स्टेशन का पुनर्विकास कार्य 46.13 करोड़ रुपए की लागत से तेजी से किया जा रहा है। यह कार्य यात्रियों के लिए आधुनिक, सुरक्षित एवं सुविधाजनक स्टेशन की दिशा में बड़ा कदम है।

यहां 40 फीट चौड़ा नया फुट ओवर ब्रिज भी बनाया जा रहा है जो प्लेटफॉर्मों के बीच सुरक्षित और निर्बाध आवागमन सुनिश्चित करेगा। यहां से रोजाना लगभग 7000 यात्री आवागमन करते हैं। इसे अगले 45-50 वर्ष के यात्री भार को ध्यान में रखते हुए पुनर्विकसित किया जा रहा है।

विरमगाम स्टेशन का पुनर्विकास कार्य यात्री सुविधाओं, सुरक्षा तथा स्टेशन के सौंदर्यीकरण को ध्यान में रखते हुए तेजी से प्रगति पर है। यह कार्य स्टेशन को आधुनिक, सुरक्षित तथा दिव्यांगजन अनुकूल बनाने के उद्देश्य से किया जा रहा है। नए स्टेशन भवन की संरचना, प्लास्टर एवं टाइल्स लगाने, प्लेटफॉर्म पर शेड (शेल्टर), नए विद्युत खंभों (इलेक्ट्रिक मास्ट) की नींव का कार्य पूरा हो चुका है। पुराने फुट ओवर ब्रिज (एफओबी) को सुरक्षित रूप से हटाया जा चुका है।