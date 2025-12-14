पुलिस हॉकी चैंपियनशिप : पुरुष वर्ग में पंजाब, महिला वर्ग में एसएसबी टीम बनी विजेता

14 दिसंबर 2025,

अहमदाबाद

अहमदाबाद

image

Rajesh Bhatnagar

Dec 14, 2025

पुलिस विभाग के उत्कृष्ट खिलाड़ियों ने राष्ट्रीय खेल का बढ़ाया गौरव : डीजीपी

राजकोट. शहर में 74वीं ऑल इंडिया पुलिस हॉकी चैंपियनशिप 2025-26 का रविवार को फाइनल मैच के बाद समापन समारोह आयोजित हुआ। पुरुष वर्ग में पंजाब, महिला वर्ग में एसएसबी टीम विजेता बनी।
मुख्य अतिथि गुजरात के पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) विकास सहाय थे। उन्होंने कहा कि देश में हॉकी की गौरवशाली परंपरा रही है और पुलिस विभाग से जुड़े खिलाड़ी ओलंपिक सहित अंतरराष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताओं में भाग लेकर अर्जुन पुरस्कार सहित कई सम्मान प्राप्त कर चुके हैं, जिससे राष्ट्रीय खेल हॉकी का गौरव बढ़ाया है।
उन्होंने यह भी कहा कि राजकोट में आयोजित चैंपियनशिप में सभी खिलाड़ियों की उच्च स्तर की खेल भावना के कारण प्रतियोगिता सौहार्दपूर्ण वातावरण में संपन्न हो सकी। देश के अन्य हिस्सों से आए खिलाड़ियों ने गुजरात में पोरबंदर और द्वारका जैसे प्रसिद्ध पर्यटन स्थलों की यात्रा कर राज्य की सांस्कृतिक और धार्मिक विरासत का अनुभव किया।
समारोह में पुरुष वर्ग की विजेता टीम पंजाब और महिला वर्ग की विजेता टीम एसएसबी (सशस्त्र सीमा बल) के खिलाडि़यों को ट्रॉफी देकर और पदक पहनाकर सम्मानित किया गया। चैंपियनशिप में सर्वाधिक गोल करने वाले खिलाड़ी, सर्वश्रेष्ठ गोलकीपर, सर्वश्रेष्ठ स्ट्राइकर और सर्वश्रेष्ठ डिफेंडर सहित विभिन्न खिलाड़ियों को भी सम्मानित किया गया।
भारतीय टीम के अर्जुन पुरस्कार प्राप्त ओलंपिक खिलाड़ी धर्मवीर सिंह, आकाशदीप सिंह और शमशेर सिंह का विशेष सम्मान किया गया। फाइनल में पुरुष संवर्ग में आई.टी.बी.पी. और महिला संवर्ग में सी.आर.पी.एफ. टीम उप-विजेता रही।
अतिरिक्त पुलिस आयुक्त महेंद्र बगडिया ने बताया कि गुजरात पुलिस और राज्य सरकार की ओर से आयोजित चैंपियनशिप में 11 दिन में 19 राज्यों और 5 केंद्रीय सुरक्षा बलों के लगभग 600 खिलाड़ियों ने भाग लिया। कुल 32 टीमों के बीच 54 मैच खेले गए।
शहर पुलिस आयुक्त ब्रजेश कुमार झा ने आयोजन की सफलता में सहयोग देने वाली सभी संस्थाओं का आभार व्यक्त किया। इस अवसर पर डीजीपी क्राइम डॉ. के. एल. एन. राव, गुजरात स्टेट आई.बी. प्रमुख राजीव आहीर, राजकोट रेंज आई.जी. अशोककुमार यादव आदि उपस्थित रहे।

