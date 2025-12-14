भावनगर-हरिद्वार एक्सप्रेस ट्रेन 19 जनवरी से रहेगी निरस्त

भावनगर. उत्तर पश्चिम रेलवे की ओर से चूरू-आसलू-दूधवा खारा स्टेशनों के बीच पैच डबलिंग कार्य एवं स्वचालित ब्लॉक सिग्नलिंग प्रणाली के कमीशनिंग कार्य के लिए ब्लॉक के कारण भावनगर-हरिद्वार एक्सप्रेस ट्रेन को पूर्णतः निरस्त करने का निर्णय लिया गया है।

पश्चिम रेलवे के भावनगर मंडल के वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक अतुल कुमार त्रिपाठी ने बताया कि पूर्व में लिए गए डायवर्जन के निर्णय को निरस्त करते हुए यात्रियों की सुरक्षा एवं परिचालनिक कारणों से इस ट्रेन को पूर्णतः निरस्त किया गया है।

19 एवं 22 जनवरी को भावनगर टर्मिनस से चलने वाली भावनगर-हरिद्वार एक्सप्रेस (ट्रेन नं. 19271) पूर्णतः निरस्त रहेगी। इसी तरह, 21 एवं 24 जनवरी को हरिद्वार से चलने वाली हरिद्वार-भावनगर एक्सप्रेस (ट्रेन नं. 19272) पूर्णतः निरस्त रहेगी।