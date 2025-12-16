Ahmedabad: संतरों की आड़ में विदेशी शराब की हेराफेरी का पर्दाफाश, दो को पकड़ा

बगोदरा पुलिस के तहत इन दिनों नए साल को मद्देनजर रखते हुए वाहन चैकिंग पर ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है। ऐसे में सोमवार की रात को बगोदरा पुलिस की टीम वाहन चेकिंग में थी। इस दौरान अहमदाबाद की ओर से आ रहे मिनी ट्रक की जांच की गई। उसमें संतरे भरे हुए प्लास्टिक के कैरेट थे। उसमें शंका होने पर मिनी ट्रक को साइड में खड़ा करवाते हुए जांच की गई। जांच के दौरान मिनी ट्रक में संतरे के बीच छिपाकर रखी गई विदेशी शराब की 14160 बोतलें बरामद हुईं। जिसकी कीमत 48 लाख रुपए से ज्यादा है। इस मामले में प्रोहिबिशन एक्ट के तहत मामला दर्ज किया है। शराब कहां से लाई गई थी। कहां ले जाई जा रही थी। इसे किसने भेजा था और किसने मंगाया था, उसकी जांच की जा रही है।