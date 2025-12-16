Ahmedabad: संतरों की आड़ में विदेशी शराब की हेराफेरी का पर्दाफाश, दो को पकड़ा

Ahmedabad. संतरों की आड़ में विदेशी शराब की हेराफेरी के एक और मामला का ग्रामीण पुलिस ने पर्दाफाश किया है। जिले की बगोदरा पुलिस ने संतरे के कैरेट के बीच छिपाकर ले जाई जा रही 48 लाख रुपए कीमत की विदेशी शराब की 14160 बोतलों को जब्त किया है।10 लाख कीमत का मिनी ट्रक, दो मोबाइल फोन सहित 58 लाख रुपए का मुद्दामाल जब्त किया है।
पकड़े गए आरोपियों में हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर जिले की बोरंज तहसील के समलोग गाम निवासी हाल चंडीगढ़ सेक्टर-26 में रहने वाले रणबीर सिंह राजपूत (50) और बिलासपुर जिले के जामली गाम निवासी शेर सिंह राजपूत (24) शामिल हैं।
बगोदरा पुलिस के तहत इन दिनों नए साल को मद्देनजर रखते हुए वाहन चैकिंग पर ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है। ऐसे में सोमवार की रात को बगोदरा पुलिस की टीम वाहन चेकिंग में थी। इस दौरान अहमदाबाद की ओर से आ रहे मिनी ट्रक की जांच की गई। उसमें संतरे भरे हुए प्लास्टिक के कैरेट थे। उसमें शंका होने पर मिनी ट्रक को साइड में खड़ा करवाते हुए जांच की गई। जांच के दौरान मिनी ट्रक में संतरे के बीच छिपाकर रखी गई विदेशी शराब की 14160 बोतलें बरामद हुईं। जिसकी कीमत 48 लाख रुपए से ज्यादा है। इस मामले में प्रोहिबिशन एक्ट के तहत मामला दर्ज किया है। शराब कहां से लाई गई थी। कहां ले जाई जा रही थी। इसे किसने भेजा था और किसने मंगाया था, उसकी जांच की जा रही है।
