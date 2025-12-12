12 दिसंबर 2025,

शुक्रवार

अहमदाबाद

खोखरा वॉर्ड में बनेगा 20 लाख लीटर क्षमता वाला नया ओवरहेड टैंक

60 हजार आबादी को मिलेगा स्थायी जल-संकट से राहत, 5.70 एमएल क्षमता का भूमिगत टैंक भी बनेगा

अहमदाबाद

Omprakash Sharma

Dec 12, 2025

अहमदाबाद शहर के दक्षिण जोन के खोखरा वॉर्ड में स्थित वाटर डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर को मजबूत बनाने के लिए अहमदाबाद महानगरपालिका ने निर्णय किया है। इसके तहत इस वाटर डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर को 20 लाख लीटर क्षमता वाला 24 मीटर ऊंचाई का नया ओवरहेड टैंक और 5.70 मिलियन लीटर क्षमता का भूमिगत टैंक बनाया जाएगा। साथ ही पंप हाउस, नई पाइपलाइन नेटवर्किंग, इलेक्ट्रिकल-मैकेनिकल इंस्टॉलेशन और पांच वर्ष का संचालन रखरखाव कार्य भी शामिल है। इस परियोजना का अनुमानित खर्च 20.74 करोड़ रुपए है। इसके लिए टेंडर जारी कर दिया गया है। खोखरा के इस स्टेशन पर फिलहाल 13.62 मिलियन लीटर क्षमता का भूमिगत टैंक और 0.91 मिलियन लीटर क्षमता का ओवरहेड टैंक मौजूद है। इसी स्टेशन से खोखरा वॉर्ड के कमांड क्षेत्र रघुवंशी सोसायटी, आरती सोसायटी, सीतारामनगर सोसायटी, सतुंज क्षेत्र, सनातन सोसायटी, इश्वरा सोसायटी, खोखरा गांव और आसपास के इलाकों में लगभग 60 हजार की आबादी को पेयजल सप्लाई की जाती है।

महानगरपालिका के अनुसार इस क्षेत्र में तेज़ी से नए हाई-राइज़ प्रोजेक्ट और सोसायटियां विकसित हो रही हैं, मौजूदा जल ढांचे को मजबूत करने के लिए खोखरा में इस जल वितरण केंद्र की क्षमता बढ़ाई जाएगी।

Published on:

12 Dec 2025 09:44 pm

Hindi News / Gujarat / Ahmedabad / खोखरा वॉर्ड में बनेगा 20 लाख लीटर क्षमता वाला नया ओवरहेड टैंक

