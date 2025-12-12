खोखरा वॉर्ड में बनेगा 20 लाख लीटर क्षमता वाला नया ओवरहेड टैंक

अहमदाबाद शहर के दक्षिण जोन के खोखरा वॉर्ड में स्थित वाटर डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर को मजबूत बनाने के लिए अहमदाबाद महानगरपालिका ने निर्णय किया है। इसके तहत इस वाटर डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर को 20 लाख लीटर क्षमता वाला 24 मीटर ऊंचाई का नया ओवरहेड टैंक और 5.70 मिलियन लीटर क्षमता का भूमिगत टैंक बनाया जाएगा। साथ ही पंप हाउस, नई पाइपलाइन नेटवर्किंग, इलेक्ट्रिकल-मैकेनिकल इंस्टॉलेशन और पांच वर्ष का संचालन रखरखाव कार्य भी शामिल है। इस परियोजना का अनुमानित खर्च 20.74 करोड़ रुपए है। इसके लिए टेंडर जारी कर दिया गया है। खोखरा के इस स्टेशन पर फिलहाल 13.62 मिलियन लीटर क्षमता का भूमिगत टैंक और 0.91 मिलियन लीटर क्षमता का ओवरहेड टैंक मौजूद है। इसी स्टेशन से खोखरा वॉर्ड के कमांड क्षेत्र रघुवंशी सोसायटी, आरती सोसायटी, सीतारामनगर सोसायटी, सतुंज क्षेत्र, सनातन सोसायटी, इश्वरा सोसायटी, खोखरा गांव और आसपास के इलाकों में लगभग 60 हजार की आबादी को पेयजल सप्लाई की जाती है।