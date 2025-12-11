अहमदाबाद शॉपिंग फेस्टिवल में स्वदेशी कला का जमा रंग

स्वदेशी कला की खुशबू, रंगों की चमक और हुनर की गर्माहट अहमदाबाद शॉपिंग फेस्टिवल2025-26 में देखने को मिल रही है। फेस्टिवल में जिस तरह से लोगों ने उत्सुकता से भाग लिया है उससे ऐसा लगता है मानो स्वदेशी कला का रंग जमा हो। अहमदाबाद महानगरपालिका और गुजरात सरकार की ओर से 5 दिसंबर से 16 जनवरी तक आयोजित इस फेस्टिवल की थीम स्वदेशी विद ग्लोबल अपील है, जिसमें देशभर के कलाकार अपनी अनूठी कलाओं के साथ शामिल हुए हैं।सिंधु भवन रोड स्थित मुख्य स्थल पर लगे स्टॉलों में थ्रेड आर्ट कलाकार दिलीप हरिलाल जगडे का काम लोगों को खासा आकर्षित कर रहा है। 25 वर्षों से इस कला को जीवंत रख रहे दिलीप बताते हैं कि वे 250 जीसीएम मोटे पेपर पर ड्रॉइंग कर सूक्ष्म छेद बनाते हैं और फिर धागों से अद्भुत डिज़ाइन तैयार करते हैं। उनकी कला को 2019 में राज्य पुरस्कार भी मिल चुका है। वे पेंडेंट, ईयरिंग, की-चेन और घड़ियाँ भी थ्रेड आर्ट से बनाते हैं और स्थानीय ग्राहकों तक सीधे कला पहुंचाने को प्राथमिकता देते हैं।