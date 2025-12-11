बांद्रा टर्मिनस-अजमेर सुपरफास्ट स्पेशल ट्रेन 24 को

वडोदरा. अहमदाबाद. यात्रियों की सुविधा तथा अजमेर उर्स उत्सव के दौरान यात्रियों की अतिरिक्त भीड़ को कम करने के उद्देश्य से पश्चिम रेलवे की ओर से बांद्रा टर्मिनस-अजमेर के बीच विशेष किराए पर सुपरफास्ट स्पेशल ट्रेन चलाई जाएगी।
पश्चिमी रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी विनीत अभिषेक के अनुसार बांद्रा टर्मिनस-अजमेर सुपरफास्ट स्पेशल (ट्रेन नं. 09063) बुधवार 24 दिसंबर को दोपहर 12.15 बजे बांद्रा टर्मिनस से प्रस्थान करेगी और अगले दिन सुबह 6.15 बजे अजमेर पहुंचेगी। इसी तरह, अजमेर-बांद्रा टर्मिनस सुपरफास्ट स्पेशल (ट्रेन नं. 09064) गुरुवार 25 दिसंबर को सुबह 11.0 बजे अजमेर से प्रस्थान करेगी और अगले दिन सुबह 4.20 बजे बांद्रा टर्मिनस पहुंचेगी।
यह ट्रेन दोनों दिशाओं में बोरीवली, पालघर, वापी, वलसाड, सूरत, भरूच, वडोदरा, आणंद, नडियाद, साबरमती, मेहसाणा, पालनपुर, आबू रोड, पिण्डवाड़ा, फालना, रानी, मारवाड़, सोजत रोड और ब्यावर स्टेशनों पर रुकेगी। इस ट्रेन में एसी 2 टियर, एसी 3 टियर, स्लीपर क्लास और जनरल सेकंड क्लास कोच होंगे। ट्रेन नं. 09063 के लिए बुकिंग शुक्रवार 12 दिसंबर से सभी पीआरएस काउंटरों और आइआरसीटीसी वेबसाइट पर शुरू होगी।
राजकोट. अहमदाबाद. दक्षिण रेलवे में स्थित मीलविट्टान-तुतिकोरिन सेक्शन में डबल ट्रैक कार्य के चलते ओखा-तुतिकोरिन विवेक एक्सप्रेस 19 दिसंबर को कोविलपट्टि स्टेशन तक चलेगी।जानकारी के अनुसार, 19 दिसंबर को ओखा-तुतिकोरिन विवेक एक्सप्रेस (ट्रेन नं. 19568) ओखा से प्रस्थान करके कोविलपट्टि स्टेशन तक ही जाएगी। इस तरह यह ट्रेन कोविलपट्टि और तुतिकोरिन के बीच आंशिक रूप से रद्द रहेगी।
वहीं, 21 दिसंबर को तुतिकोरिन-ओखा विवेक एक्सप्रेस (ट्रेन नं. 19567) तुतिकोरिन के बजाए कोविलपट्टि स्टेशन से प्रस्थान करके ओखा आएगी। इस तरह यह ट्रेन तुतिकोरिन और कोविलपट्टि के बीच आंशिक रूप से रद्द रहेगी।
