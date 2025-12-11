परदेस में परचम : शिक्षक से सफल व्यापारी बने सोमनाथ गुप्ता, शिक्षा-समाजसेवा, अध्यात्म में गढ़ी प्रेरक पहचान

अहमदाबाद. राजस्थान के भरतपुर जिले की बयाना तहसील के ब्रह्माबास गांव मूल निवासी और अहमदाबाद में जन्मे सोमनाथ गुप्ता उन चुनिंदा प्रवासी राजस्थानियों में हैं, जिन्होंने परदेस में रहते हुए भी अपनी जड़ों से नाता निभाया और समाज में उल्लेखनीय योगदान दिया।

शिक्षक के रूप में कॅरियर शुरू करने वाले सोमनाथ आज शहर के प्रतिष्ठित व्यापारियों व समाज सेवी में गिने जाते हैं। साथ ही शिक्षा और धार्मिक-आध्यात्मिक क्षेत्र में उनकी सक्रिय भूमिका ने उन्हें एक प्रेरक व्यक्तित्व के रूप में स्थापित किया है।

24 अप्रेल 1950 को अहमदाबाद में जन्मे सोमनाथ गुप्ता के दादा दुर्गा प्रसाद गुप्ता 1945 में और पिता रामचरण गुप्ता 1947 में अहमदाबाद आए थे। पिता शिक्षक थे इसलिए घर में शिक्षा और संस्कार का मजबूत माहौल था। सरसपुर में बचपन और रखियाल हिंदी हाईस्कूल से प्रारंभिक शिक्षा के बाद उन्होंने भवंस कॉलेज से बीएससी, स्कूल ऑफ साइंस से एमएससी और नानावटी कॉलेज से एलएलबी की पढ़ाई की। शिक्षा के इसी वातावरण ने उन्हें भी अध्यापन की ओर अग्रसर किया, लेकिन बाद में उन्होंने नौकरी छोड़कर 1973 से 1980 तक एसबीआई मुख्य शाखा (लाल दरवाजा) में सेवाएं दीं।

इसके बाद व्यापार में रुचि के कारण पांच भाइयों ने मिलकर हार्डवेयर के क्षेत्र में कदम रखा। 1986 में सोमनाथ ने स्वतंत्र रूप से हार्डवेयर के व्यापार को आगे बढ़ाया। व्यापारियों को संगठित करने की सोच से उन्होंने गुजरात हार्डवेयर एसोसिएशन बनाई, जिसमें 1500 सदस्य जोड़े।