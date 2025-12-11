आणंद : 50 लाख की विदेशी शराब की 1044 बोतलें जब्त, दो गिरफ्तार

आणंद. स्टेट मॉनीटरिंग सेल (एसएमसी) की टीम ने जिले में सामरखा रोड स्थित एक ढाबे के पास छापेमारी के दौरान 50 लाख रुपए से अधिक की विदेशी शराब की 1044 बोतलें जब्त कर दो आरोपियों को गिरफ्तार किया।

एसएमसी के पुलिस उप निरीक्षक वी.के. राठौड़ के नेतृत्व में टीम ने मुखबिर की सूचना पर आणंद जिले में सामरखा रोड स्थित एक ढाबे के पास छापेमारी की। इस दौरान विदेशी शराब की 1044 बोतलें जब्त की। इनकी कीमत लगभग 50.91 लाख रुपए आंकी गई। जब्त की गई शराब विभिन्न अंतरराष्ट्रीय ब्रांडों की थी।

टीम ने शराब के अलावा एक वाहन, 1090 प्लाईवुड शीट्स, दो मोबाइल, नकद 360 रुपए सहित कुल 79.89 लाख रुपए का मुद्दामाल जब्त किया। मौके से दिल्ली निवासी वाहन चालक जिन्कन उर्फ अमित वर्मा और राजस्थान के बाड़मेर जिले के निवासी क्लीनर खियाराम जाट सहित दो आरोपियों को गिरफ्तार किया।