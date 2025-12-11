मुख्यमंत्री ने बनासकांठा जिले को दी 1000 करोड़ के विकास कार्यों की सौगात

पालनपुर. बनासकांठा जिले में गुरुवार को विकास का महापर्व मनाया गया। मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने 1000 करोड़ रुपए से अधिक की सौगात दी।

सीएम ने बनासकांठा जिले के 7 से अधिक विकास कार्यों का लोकार्पण तथा 15 से अधिक बड़ी परियोजनाओं का शिलान्यास किया। साथ ही वाव-थराद-बनासकांठा जिले में नोबेल प्राइज एग्जीबिशन का उद्घाटन और बच्चों से संवाद किया। यह प्रदर्शनी बच्चों में विज्ञान एवं प्रतियोगी परीक्षा के प्रति उत्साह जागृत करेगी। मुख्यमंत्री ने रामलीला मैदान से सशक्त नारी मेला का प्रारंभ किया और स्वयं-सहायता समूहों की बहनों के साथ संवाद भी किया।

इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने सबके साथ, सबके विकास, सबके विश्वास और सबके प्रयास की राजनीति से सर्वांगीण विकास किया है। उनकी विजनरी लीडरशिप का जो लाभ ढाई दशक से राज्य को मिला है, उसमें अनेक मील के पत्थर पार हुए हैं। उनके दिशादर्शन में गुजरात दिन-प्रतिदिन तेजी से प्रगति कर रहा है।

सीएम ने कहा कि भारत का सबसे लंबा सूरत-चेन्नई एक्सप्रेस-वे गुजरात से शुरू होता है। देश की प्रथम बुलेट ट्रेन भी गुजरात से शुरू होगी। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व के चलते बुधवार को ही संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक संगठन (यूनेस्को) ने दीपावली के पर्व को अमूर्त धरोहर के रूप में घोषित किया है, इससे पहले हमारा गरबा भी यह गौरव प्राप्त कर चुका है।

मुख्यमंत्री ने स्वदेशी मेलों के गुजरात को आत्मनिर्भर बनाने तथा स्वदेशी को प्रोत्साहन देने के प्रेरक बल बनने की भूमिका देते हुए कहा कि प्रधानमंत्री ने विकसित भारत@2047 का लक्ष्य रखा है, जिसमें गुजरात भी आत्मनिर्भर एवं विकसित गुजरात से योगदान देने के लिए सज्ज है।

विधानसभा के अध्यक्ष शंकर चौधरी ने कहा कि बनासकांठा जिले को बहुत बड़ी भेंट मिली है। जिले को पानी की समस्या से हमेशा के लिए मुक्ति दिलाने का राज्य सरकार ने दृढ़ आयोजन किया है।

कार्यक्रम में श्रम व रोजगार मंत्री कुंवरजी बावळिया, जिला प्रभारी मंत्री कमलेश पटेल, वन व पर्यावरण राज्यमंत्री प्रवीण माली, पंचायत राज्यमंत्री संजयसिंह महीडा, खादी राज्यमंत्री स्वरूपजी ठाकोर, विधायक अनिकेत ठाकर, लविंगजी ठाकोर, कलक्टर मिहिर पटेल, जिला विकास अधिकारी एम. जे. दवे, पुलिस अधीक्षक प्रशांत सुंबे सहित अधिकारी तथा बड़ी संख्या में लोग उपस्थित रहे।