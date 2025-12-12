हनीट्रैप: व्यापारी ने युवती की मित्रता के चक्कर में 13 लाख गंवाए

महिला ने बताया कि वह सिंगापुर में रहते हुए कपड़े का व्यापार करती है। अच्छी लाइफ जी रही थी। उसने दावा किया कि वह नून शॉप नाम की एक एप्लीकेशन में पैसों का निवेश करती है, जिसमें उसे 20 फीसदी कमीशन मिलता है। उस एप व्यापारी को भी निवेश करने को कहा। महिला मित्र की बातों में आकर उसने शुरूआत में जांच करने के बाद छोटी रकम निवेश की,जिसके रुपए और कमीशन मिलने पर उसे विश्वास हुआ। जिससे उसने अनन्या आईडी वाली महिला के भेजे लिंक पर रजिस्ट्रेशन कर निवेश किया। उसे ऑनलाइन पैसे तो दिखाई देते हैं, लेकिन जब वह उन्हें निकालने गया तो पैसे नहीं निकले। ऐसे में खुद का ठगा महसूस होने पर उसने साइबर क्राइम ब्रांच में प्राथमिकी दर्ज कराई है।