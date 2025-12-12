12 दिसंबर 2025,

शुक्रवार

Patrika Logo

अहमदाबाद

हनीट्रैप: व्यापारी ने युवती की मित्रता के चक्कर में 13 लाख गंवाए

-महिला मित्र के कहने पर एक एप में किया था निवेश, साइबर क्राइम थाने में दर्ज कराई प्राथमिकी

2 min read
Google source verification

अहमदाबाद

image

nagendra singh rathore

Dec 12, 2025

Ahmedabad cyber crime branch

Ahmedabad. हनीट्रैप कर एक महिला ने शहर के एक आरओ विक्रेता से 13 लाख ठग लिए। उसके कहने पर व्यापारी ने एक एप में निवेश किया था। शुरूआत में कमीशन मिला, लेकिन जब बड़ी राशि का निवेश किया तो कमीशन और पैसे वापस नहीं देकर उनके साथ 13 का विश्वासघात और ठगी की गई है। पीडि़त विक्रेता ने इस संबंध में साइबर क्राइम ब्रांच में 11 दिसंबर को अनन्या नाम की आईडी धारक महिला, नून शॉप एप के व्यक्ति सहित अन्य के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कराई है।

पत्नी की मौत हो जाने से एप पर हुआ था संपर्क

एफआईआर के तहत घाटलोडिया निवासी निशांत पटेल (44) की पत्नी की कोरोना में मौत हो गई। उसके बाद से वह अकेले हैं। उन्होंने फिर से वैवाहिक संसार शुरू करने के लिए एक अच्छे जीवनसाथी की तलाश में क्वेक-क्वेल नाम की एप्लीकेशन पर प्रोफाइल बनाई थी। इस एप के जरिए वह अनन्या नाम की आईडी धारक महिला से संपर्क में आए थे। उसने एप से संपर्क करने के बाद इस एप को व्यापारी के मोबाइल फोन से डीलिट करवा दिया। अपना पर्सनल मोबाइल नंबर देकर बातचीत शुरू की। मित्रता भरी बातें की फिर प्रेम का प्रस्ताव भी रखा।

महिला ने बताया कि वह सिंगापुर में रहते हुए कपड़े का व्यापार करती है। अच्छी लाइफ जी रही थी। उसने दावा किया कि वह नून शॉप नाम की एक एप्लीकेशन में पैसों का निवेश करती है, जिसमें उसे 20 फीसदी कमीशन मिलता है। उस एप व्यापारी को भी निवेश करने को कहा। महिला मित्र की बातों में आकर उसने शुरूआत में जांच करने के बाद छोटी रकम निवेश की,जिसके रुपए और कमीशन मिलने पर उसे विश्वास हुआ। जिससे उसने अनन्या आईडी वाली महिला के भेजे लिंक पर रजिस्ट्रेशन कर निवेश किया। उसे ऑनलाइन पैसे तो दिखाई देते हैं, लेकिन जब वह उन्हें निकालने गया तो पैसे नहीं निकले। ऐसे में खुद का ठगा महसूस होने पर उसने साइबर क्राइम ब्रांच में प्राथमिकी दर्ज कराई है।

#AhmedabadNews

#AhmedabadNews

Published on:

12 Dec 2025 08:49 pm

Hindi News / Gujarat / Ahmedabad / हनीट्रैप: व्यापारी ने युवती की मित्रता के चक्कर में 13 लाख गंवाए

