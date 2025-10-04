क्लर्क को 9 लाख की घूस लेते एसीबी ने पकड़ा, सीबीआई ने ऑडिटर को किया गिरफ्तार

आरोप है कि इस आवेदन पर कार्यवाही करते हुए उसे गैर कृषि करने के लिए रेवन्यु क्लर्क विश्वजीत कमलेकर ने प्रति वर्ग फुट 50 रुपए के हिसाब से 23 लाख रुपए की रिश्वत मांगी थी। बाद में 25 रुपए प्रति वर्ग फुट के हिसाब से 12 लाख रुपए और फिर 10 लाख रुपए में बात तय हुई थी। अंत में 9 लाख रुपए लेकर कार्य करने की बात हुई। शिकायतकर्ता रिश्वत नहीं देना चाहते थे, जिससे उन्होंने इसकी शिकायत एसीबी में कर दी। इसके आधार पर अहमदाबाद शहर एसीबी फील्ड तीन की टीम ने सुभाषब्रिज आरटीओ सर्कल के पास जाल बिछाया जहां विश्वजीत को 9 लाख रुपए की रिश्वत लेते रंगेहाथों पकड़ लिया।