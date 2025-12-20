केवल योजनाओं के नाम बदलने से नहीं होता जनता का भला : चावड़ा

मेवाणी ने शराब-ड्रग्स के मुद्दे पर सरकार को घेरा। उन्होंने कहा कि गुजरात में 25 लाख लोग ड्रग्स के जाल में फंस चुके हैं, लेकिन मुख्यमंत्री चुप हैं। नशे की लत से लोग घर के थाली-कटोरे और बर्तन तक बेचने को मजबूर हैं।

सांसद गेनीबेन ठाकोर ने कहा कि अपराधियों और बुटलेगरों की सूची बनाकर हमें दें, हम पीआई से लेकर गृह मंत्रालय तक देंगे। यदि कार्रवाई नहीं हुई तो हम जनता के साथ रेड करेंगे।

खेड़ा जिला कांग्रेस कमेटी के कार्यकारी अध्यक्ष महेंद्रसिंह राणा ने कहा कि चावड़ा के नेतृत्व में इस यात्रा का उद्देश्य जनता की दबाई गई आवाज को सरकार तक पहुंचाना है। महंगाई, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार जैसे मुद्दों पर जनता के आक्रोश को एक मंच दिया जा रहा है। स्थानीय नेताओं गुलाबसिंह चौहान और राजेंद्रसिंह परमार ने भी कार्यकर्ताओं में जोश भरा।