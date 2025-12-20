केवल योजनाओं के नाम बदलने से नहीं होता जनता का भला : चावड़ा

20 दिसंबर 2025,

अहमदाबाद

कांग्रेस की मध्य गुजरात में जन आक्रोश यात्रा: खेड़ा ​के फागवेल में भाथीजी मंदिर से आरंभ आणंद. गुजरात प्रदेश कांग्रेस कमेटी की ओर से जन आक्रोश यात्रा के दूसरे चरण का शनिवार को खेड़ा जिले के फागवेल स्थित भाथीजी मंदिर से आगाज किया गया।इस अवसर पर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अमित चावड़ा, गुजरात विधानसभा में नेता

अहमदाबाद

image

Rajesh Bhatnagar

Dec 20, 2025

कांग्रेस की मध्य गुजरात में जन आक्रोश यात्रा: खेड़ा ​के फागवेल में भाथीजी मंदिर से आरंभ

आणंद. गुजरात प्रदेश कांग्रेस कमेटी की ओर से जन आक्रोश यात्रा के दूसरे चरण का शनिवार को खेड़ा जिले के फागवेल स्थित भाथीजी मंदिर से आगाज किया गया।
इस अवसर पर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अमित चावड़ा, गुजरात विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष डॉ. तुषार चौधरी, बनासकांठज्ञ की सांसद गेनीबेन ठाकोर, विधायक जिग्नेश मेवाणी सहित नेताओं ने मंदिर में पूजा-अर्चना की और हवन में नारियल की आहुति दी। ध्वजारोहण भी किया गया। भाथीजी महाराज का आशीर्वाद लेने के बाद कांग्रेस नेताओं ने जनसभा को संबोधित किया।

ऐसा कोई कानून नहीं बनाया जिससे पलायन रुके

जनसभा में चावड़ा ने कहा कि पिछले 10 वर्षों से केंद्र में और दो दशकों से गुजरात में भाजपा की सरकार है, लेकिन ऐसा कोई कानून नहीं बनाया गया जिससे गांवों से पलायन रुके और लोगों को अधिकार मिले। उन्होंने कहा कि केवल योजनाओं के नाम बदलने से जनता का भला नहीं होता। पूरी दुनिया गांधीजी के सामने नतमस्तक है, लेकिन मनरेगा से महात्मा गांधी का नाम हटाकर उनका अपमान किया गया। गुजरात में मनरेगा में करोड़ों रुपए का भ्रष्टाचार हो रहा है, फिर भी सरकार गहन जांच नहीं कर रही।

मेवाणी ने शराब, ड्रग्स के मुद्दे पर सरकार को घेरा

मेवाणी ने शराब-ड्रग्स के मुद्दे पर सरकार को घेरा। उन्होंने कहा कि गुजरात में 25 लाख लोग ड्रग्स के जाल में फंस चुके हैं, लेकिन मुख्यमंत्री चुप हैं। नशे की लत से लोग घर के थाली-कटोरे और बर्तन तक बेचने को मजबूर हैं।
सांसद गेनीबेन ठाकोर ने कहा कि अपराधियों और बुटलेगरों की सूची बनाकर हमें दें, हम पीआई से लेकर गृह मंत्रालय तक देंगे। यदि कार्रवाई नहीं हुई तो हम जनता के साथ रेड करेंगे।
खेड़ा जिला कांग्रेस कमेटी के कार्यकारी अध्यक्ष महेंद्रसिंह राणा ने कहा कि चावड़ा के नेतृत्व में इस यात्रा का उद्देश्य जनता की दबाई गई आवाज को सरकार तक पहुंचाना है। महंगाई, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार जैसे मुद्दों पर जनता के आक्रोश को एक मंच दिया जा रहा है। स्थानीय नेताओं गुलाबसिंह चौहान और राजेंद्रसिंह परमार ने भी कार्यकर्ताओं में जोश भरा।

7 जिलों में करेगी लगभग 1400 किलोमीटर का भ्रमण

यह यात्रा मध्य गुजरात के 7 जिलों में लगभग 1400 किलोमीटर का भ्रमण करेगी। फागवेल में जनसभा के बाद यात्रा डाकोर पहुंची। रात्रि विश्राम के बाद यात्रा मेहमदाबाद, नडियाद होते हुए आणंद जिले में प्रवेश करेगी और अंततः विभिन्न क्षेत्रों से गुजरते हुए कंबोई धाम पहुंचेगी। वहां जनता से सीधे संवाद कर परिवर्तन का संकल्प लिया जाएगा। इससे पहलेे, उत्तर गुजरात में यात्रा हो चुकी है।

