गुजरात एटीएस ने गैंगस्टर रोहित गोदारा के शूटर को कच्छ से पकड़ा

गुजरात एटीएस के उपाधीक्षक हर्ष उपाध्याय ने रविवार को संवाददाताओं को जानकारी दी कि पकड़े गए आरोपियों में विकास उर्फ गोलू श्योराण और दिन्केश उर्फ काली गर्ग शामिल हैं। इसमें विकास उर्फ श्योराण हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, उ.प्र. में सक्रिय गैंगस्टर रोहित गोदारा-नवीन बॉक्सर के गिरोह से जुड़ा है। उसके लिए शूटर का काम करता है। इसके कच्छ जिले में छिपे होने की सूचना मिली थी। जिससे कच्छ एसओजी को मौके पर भेजा तो रापर शहर में नागेश्वर पार्क स्थित आरओ प्लांट में विकास उर्फ गोलू श्योराण मिला। वहां दिन्केश उर्फ काली गर्ग भी था, जिससे दोनों को हिरासत में ले लिया। अहमदाबाद एटीएस कार्यालय लाया गया।