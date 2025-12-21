गुजरात एटीएस ने गैंगस्टर रोहित गोदारा के शूटर को कच्छ से पकड़ा

गुजरात एटीएस की गिरफ्त में गैंगस्टर रोहित गोदारा का शूटर एवं उसे शरण देने वाला।
Ahmedabad. गुजरात आतंकवाद निरोधक दस्ता (एटीएस) की टीम ने कच्छ जिले के स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप (एसओजी) की मदद से गैंगस्टर रोहित गोदारा-नवीन बॉक्सर गिरोह के शूटर को कच्छ जिले के रापर से धर दबोचा है। साथ ही इसे आश्रय देने वाले को भी गिरफ्तार कर लिया।
गुजरात एटीएस के उपाधीक्षक हर्ष उपाध्याय ने रविवार को संवाददाताओं को जानकारी दी कि पकड़े गए आरोपियों में विकास उर्फ गोलू श्योराण और दिन्केश उर्फ काली गर्ग शामिल हैं। इसमें विकास उर्फ श्योराण हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, उ.प्र. में सक्रिय गैंगस्टर रोहित गोदारा-नवीन बॉक्सर के गिरोह से जुड़ा है। उसके लिए शूटर का काम करता है। इसके कच्छ जिले में छिपे होने की सूचना मिली थी। जिससे कच्छ एसओजी को मौके पर भेजा तो रापर शहर में नागेश्वर पार्क स्थित आरओ प्लांट में विकास उर्फ गोलू श्योराण मिला। वहां दिन्केश उर्फ काली गर्ग भी था, जिससे दोनों को हिरासत में ले लिया। अहमदाबाद एटीएस कार्यालय लाया गया।
पूछताछ में विकास उर्फ गोलू ने कबूला कि उसके विरुद्ध हरियाणा के भिवानी पुलिस लाइन थाने में हत्या का मामला दर्ज है। जिसमें वह फरार है। उसने अजय व रोहित के साथ मिलकर रोहित गोदारा की ओर से उपलब्ध कराई गई पिस्तौल से चार सितंबर 2025 को भिवानी शहर कोर्ट परिसर में हरियाणा के रोहतक निवासी लवजीत नामक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी थी। तब से वह फरार था। गैंगवॉर के युवक की हत्या को अंजाम दिया था।
पूछताछ में सामने आया कि विकास नवंबर महीने से रोहित गोदारा और नवीन बॉक्सर की सूचना पर कच्छ जिले में दिन्केश उर्फ काली गर्ग के यहां रह रहा था। दिन्केश ने पूछताछ में कबूला कि वह नवीन बॉक्सर को जानता है। उसने ही फोन करके विकास को आसरा देने के लिए कहा था।
एटीएस ने बताया कि शूटर विकास और उसे आश्रय देने वाले दिन्केश गर्ग को पकड़ने की सूचना हरियाणा एसटीएफ को दे दी गई। जिसके तहत अहमदाबाद आई एसटीएफ की टीम को दोनों ही आरोपियों की हिरासत सौंप दी गई है।
गैंगस्टर रोहित गोदारा राजस्थान के बीकानेर के कच्ची ढाणी कपूरीसर में जन्मा है। उसका नाम रावताराम स्वामी है। मोबाइल टेक्नीशियन का काम करता था। 2010 में यह पहली बार जेल गया था। करणी सेना के सुखदेव सिंह गोगामेडी की हत्या, अभिनेता सलमान खान को धमकी, अभिनेत्री दिशा पाटनी के बरेली के घर पर फायरिंग तक के मामले में रोहित गोदारा का नाम सामने आ चुका है।
