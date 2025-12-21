21 दिसंबर 2025,

अहमदाबाद

Ahmedabad: फॉरेक्स ट्रेडिंग में मुनाफे का झांसा देकर 26 लाख ठगे

-पीडि़त ने अहमदाबाद साइबर क्राइम ब्रांच में दर्ज कराई एफआइआर

अहमदाबाद

nagendra singh rathore

Dec 21, 2025

Ahmedabad. फॉरेक्स ट्रेडिंग में निवेश करने पर अच्छे मुनाफे का झांसा देकर चांदखेडा निवासी एक व्यक्ति को 26 लाख रुपए की चपत लगाने का मामला सामने आया है। पीडि़त ने इस संबंध में 20 दिसंबर को अहमदाबाद के साइबर क्राइम ब्रांच थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई है।

एफआइआर के तहत चांदखेडा निवासी अमिताभ डांगी (58) को छह जुलाई को फेसबुक देखते समय एक गणिका यादव नाम की महिला से फेसबुक पर संपर्क हुआ। उसने डांगी का नंबर लिया और वॉट्सएप नंबर से बातचीत में कहा कि शेयर बाजार में निवेश, फॉरेक्स ट्रेडिंग में निवेश पर अच्छी कमाई हो सकती है। डांगी शेयर बाजार में निवेश करते हैं, जिससे उसकी उसकी बातों पर विश्वास करते हुए उन्होंने एक एप्लीकेशन मोबाइल फोन में डाउनलोड की। उसके बाद एक बताई गई वेबसाइट पर भी रजिस्ट्रेशन किया। उसके बाद उसने नीतीश मेंटर नाम के व्यक्ति का नंबर दिया। जिससे बातचीत की तो उसने एक वॉट्सएप ग्रुप में जोड़ा, जिसमें गणिका पहले से थी और भी अन्य लोग थे।

विश्वास जीतने के लिए शुरूआत में दिया मुनाफा

शुरूआत में इन लोगों ने निवेश करने पर मुनाफा दिया और विश्वास जीत लिया। उसके बाद उन्होंने आरोपियों के बताए अनुसार 26.98 लाख रुपए का फॉरेक्स ट्रेडिंग में निवेश किया। उन्होंने जब पैसों को निकालना चाहा तो उसके लिए इन्हें पैसों की मांग की, जिससे उन्हें शंका हुई और उन्होंने अगस्त महीने में साइबर हेल्पलाइन नंबर पर शिकायत दर्ज कराई कि उनके साथ साइबर ठगी हुई है। इस शिकायत के आधार पर उनकी प्राथमिकी दर्ज की गई है।

21 Dec 2025 09:24 pm

Hindi News / Gujarat / Ahmedabad / Ahmedabad: फॉरेक्स ट्रेडिंग में मुनाफे का झांसा देकर 26 लाख ठगे

