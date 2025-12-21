Ahmedabad: फॉरेक्स ट्रेडिंग में मुनाफे का झांसा देकर 26 लाख ठगे

एफआइआर के तहत चांदखेडा निवासी अमिताभ डांगी (58) को छह जुलाई को फेसबुक देखते समय एक गणिका यादव नाम की महिला से फेसबुक पर संपर्क हुआ। उसने डांगी का नंबर लिया और वॉट्सएप नंबर से बातचीत में कहा कि शेयर बाजार में निवेश, फॉरेक्स ट्रेडिंग में निवेश पर अच्छी कमाई हो सकती है। डांगी शेयर बाजार में निवेश करते हैं, जिससे उसकी उसकी बातों पर विश्वास करते हुए उन्होंने एक एप्लीकेशन मोबाइल फोन में डाउनलोड की। उसके बाद एक बताई गई वेबसाइट पर भी रजिस्ट्रेशन किया। उसके बाद उसने नीतीश मेंटर नाम के व्यक्ति का नंबर दिया। जिससे बातचीत की तो उसने एक वॉट्सएप ग्रुप में जोड़ा, जिसमें गणिका पहले से थी और भी अन्य लोग थे।