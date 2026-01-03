Gujarat: एसीबी ने एक साल में घूस के आरोप में दर्ज किए 213 केस, 310 आरोपी

Ahmedabad. गुजरात के भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) ने रिश्वतखोर सरकारी अधिकारी, कर्मचारियों के विरुद्ध वर्ष 2025 में 213 मामले दर्ज किए। इनमें 310 लोगों को आरोपी बनाया है, जिसमें अधिकारियों, कर्मचारियों के साथ उनके लिए रिश्वत की राशि स्वीकारने वाले बिचौलिए भी शामिल हैं।
गुजरात एसीबी मुख्यालय के पुलिस उपाधीक्षक आर.बी.देसाई ने बताया कि वर्ष 2025 में एसीबी ने ट्रेप के 174 मामले दर्ज किए, 19 डिकॉय और आय से अधिक संपत्ति (डीए) के 16 मामले दर्ज किए। सत्ता के दुरुपयोग से जुड़े चार मामले दर्ज किए। ट्रेप, डिकॉय, डीए और सत्ता के दुरुपयोग से जुड़े साल भर में कुल 213 मामले दर्ज करते हुए उनमें 310 लोगों को आरोपी बनाया है। इन मामलों में एक करोड़ 72 लाख 91 हजार 598 रुपए की रिश्वत, भ्रष्टाचार का आरोप है।
एसीबी ने बताया गया कि वर्ष 2025 में दर्ज किए गए 213 केस में से सबसे ज्यादा 62 मामले गृह विभाग से जुड़े अधिकारी, कर्मचारी पर दर्ज किए गए हैं। उसके बाद 32 मामले राजस्व विभाग से जुड़े कर्मचारी और अधिकारियों पर दर्ज किए गए हैं। पंचायत ग्राम गृह निर्माण एवं ग्राम विकास विभाग से जुड़े 26 अधिकारियों और कर्मचारियों पर प्राथमिकी दर्ज की गई है।
एसीबी उपाधीक्षक देसाई ने बताया कि वर्ष 2025 में एसीबी ने वर्ग एक के 13 अधिकारियों के विरुद्ध भ्रष्टाचार, रिश्वतखोरी, आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने और सत्ता के दुरुपयोग के मामले दर्ज किए हैं। वर्ग दो के 35 अधिकारियों के विरुद्ध कार्रवाई की गई है। सबसे ज्यादा 134 आरोपी वर्ग तीन के हैं, जबकि वर्ग चार के पांच कर्मचारियों पर कार्रवाई की गई है। इसके अलावा 123 बिचौलियों पर भी कार्रवाई की गई।
एसीबी ने वर्ष 2025 में आय से अधिक संपत्ति के 16 मामले दर्ज किए हैं। इसमें 16 करोड़ 59 लाख रुपए की आय से अधिक संपत्ति खोजी है। इसमें वर्ग एक का एक अधिकारी, वर्ग दो के 11, वर्ग तीन के तीन और एक निजी व्यक्ति सहित 16 आरोपियों के विरुद्ध मामले दर्ज किए हैं।
