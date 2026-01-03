3 जनवरी 2026,

शनिवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

राशिफल 2026

Magh Mela 2026

Attack On Venezuela

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

अहमदाबाद

Gujarat: एसीबी ने एक साल में घूस के आरोप में दर्ज किए 213 केस, 310 आरोपी

-सबसे ज्यादा 62 मामले गृह विभाग से जुड़े, राजस्व विभाग के 32, पंचायत, गृह निर्माण एवं ग्राम विकास से जुड़े 26 केस

2 min read
Google source verification

अहमदाबाद

image

nagendra singh rathore

Jan 03, 2026

ACB Gujarat

Ahmedabad. गुजरात के भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) ने रिश्वतखोर सरकारी अधिकारी, कर्मचारियों के विरुद्ध वर्ष 2025 में 213 मामले दर्ज किए। इनमें 310 लोगों को आरोपी बनाया है, जिसमें अधिकारियों, कर्मचारियों के साथ उनके लिए रिश्वत की राशि स्वीकारने वाले बिचौलिए भी शामिल हैं।

गुजरात एसीबी मुख्यालय के पुलिस उपाधीक्षक आर.बी.देसाई ने बताया कि वर्ष 2025 में एसीबी ने ट्रेप के 174 मामले दर्ज किए, 19 डिकॉय और आय से अधिक संपत्ति (डीए) के 16 मामले दर्ज किए। सत्ता के दुरुपयोग से जुड़े चार मामले दर्ज किए। ट्रेप, डिकॉय, डीए और सत्ता के दुरुपयोग से जुड़े साल भर में कुल 213 मामले दर्ज करते हुए उनमें 310 लोगों को आरोपी बनाया है। इन मामलों में एक करोड़ 72 लाख 91 हजार 598 रुपए की रिश्वत, भ्रष्टाचार का आरोप है।

गृह विभाग से जुड़े कर्मियों पर सर्वाधिक 62 मामले

एसीबी ने बताया गया कि वर्ष 2025 में दर्ज किए गए 213 केस में से सबसे ज्यादा 62 मामले गृह विभाग से जुड़े अधिकारी, कर्मचारी पर दर्ज किए गए हैं। उसके बाद 32 मामले राजस्व विभाग से जुड़े कर्मचारी और अधिकारियों पर दर्ज किए गए हैं। पंचायत ग्राम गृह निर्माण एवं ग्राम विकास विभाग से जुड़े 26 अधिकारियों और कर्मचारियों पर प्राथमिकी दर्ज की गई है।

वर्ग एक के 13, वर्ग दो के 35 अधिकारियों पर कार्रवाई

एसीबी उपाधीक्षक देसाई ने बताया कि वर्ष 2025 में एसीबी ने वर्ग एक के 13 अधिकारियों के विरुद्ध भ्रष्टाचार, रिश्वतखोरी, आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने और सत्ता के दुरुपयोग के मामले दर्ज किए हैं। वर्ग दो के 35 अधिकारियों के विरुद्ध कार्रवाई की गई है। सबसे ज्यादा 134 आरोपी वर्ग तीन के हैं, जबकि वर्ग चार के पांच कर्मचारियों पर कार्रवाई की गई है। इसके अलावा 123 बिचौलियों पर भी कार्रवाई की गई।

16 करोड़ की आय से अधिक संपत्ति की उजागर

एसीबी ने वर्ष 2025 में आय से अधिक संपत्ति के 16 मामले दर्ज किए हैं। इसमें 16 करोड़ 59 लाख रुपए की आय से अधिक संपत्ति खोजी है। इसमें वर्ग एक का एक अधिकारी, वर्ग दो के 11, वर्ग तीन के तीन और एक निजी व्यक्ति सहित 16 आरोपियों के विरुद्ध मामले दर्ज किए हैं।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

#AhmedabadNews

Published on:

03 Jan 2026 09:37 pm

Hindi News / Gujarat / Ahmedabad / Gujarat: एसीबी ने एक साल में घूस के आरोप में दर्ज किए 213 केस, 310 आरोपी

बड़ी खबरें

View All

अहमदाबाद

गुजरात

ट्रेंडिंग

वाइब्रेंट कच्छ में 334 एमएसएमई इकाइयों के साथ 8500 करोड़ के एमओयू

अहमदाबाद

Gujarat: विदेशी विद्यार्थियों की पसंद बन रहा जीटीयू, बांग्लादेश के सर्वाधिक

GTU
समाचार

सरकारी कार्यालयों के बाहर हेलमेट ड्राइव: 1250 को पकड़ा, 80 पुलिस कर्मियों से भी वसूला दंड

Ahmedabad CP Office
अहमदाबाद

गांधीनगर में टाइफाइड का कहर: 130 लोग बीमार

Gujarat Water Tragedy
राष्ट्रीय

एनएसयूआइ का ड्रग्स मुक्त अभियान शुरू, 200 स्कूल – 1000 कॉलेजों में दिलाई जाएगी सपथ

NSUI new
अहमदाबाद
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.