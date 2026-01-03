Gujarat: एसीबी ने एक साल में घूस के आरोप में दर्ज किए 213 केस, 310 आरोपी

गुजरात एसीबी मुख्यालय के पुलिस उपाधीक्षक आर.बी.देसाई ने बताया कि वर्ष 2025 में एसीबी ने ट्रेप के 174 मामले दर्ज किए, 19 डिकॉय और आय से अधिक संपत्ति (डीए) के 16 मामले दर्ज किए। सत्ता के दुरुपयोग से जुड़े चार मामले दर्ज किए। ट्रेप, डिकॉय, डीए और सत्ता के दुरुपयोग से जुड़े साल भर में कुल 213 मामले दर्ज करते हुए उनमें 310 लोगों को आरोपी बनाया है। इन मामलों में एक करोड़ 72 लाख 91 हजार 598 रुपए की रिश्वत, भ्रष्टाचार का आरोप है।