वडोदरा के पास खड़े ट्रक के पीछे घुसी निजी बस, 8 यात्रियों की मौत, 26 घायल

वडोदरा. गोधरा. राजस्थान के बांसवाड़ा से सूरत जा रही एक निजी बस बुधवार तड़के वडोदरा के पास हालोल-वडोदरा हाईवे पर खड़े ट्रक से टकरा गई। इस हादसे में बस में सवार 8 यात्रियों की मौत हो गई, जबकि 26 लोग घायल हो गए। दुर्घटना इतनी भीषण थी कि बस का अगला हिस्सा ट्रक में घुस गया। घायलों को वडोदरा के एसएसजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां कुछ की हालत गंभीर बनी हुई है। मृतकों में पिंकी भाटिया (38), महेंद्र कुमार पंड्या (68), विनोद डामोर (30), मुकेश डिंडोर (36), प्रीत नाई (9),प्रकाश परमार (35) व राजेंद्र कटारा (35), सुरेश डिंडोर (21) शामिल हैं। ये सभी मृतक राजस्थान के डूंगरपुर जिले के अलग-अलग गांवों के रहने वाले थे।