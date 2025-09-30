Ahmedabad: होर्डिंग लगाते समय हादसा, तीसरे श्रमिक ने भी तोड़ा दम, दो गिरफ्तार

आरोप है कि सातवीं मंजिल पर बड़ा होर्डिंग लगाते समय नीचे गिरने पर मौत होने की बात को जानते हुए भी इन दोनों ही श्रमिक ठेकेदारों ने श्रमिकों को ऊपर चढ़ाया। श्रमिकों को सुरक्षा के लिए दिए जाने वाले जरूरी साधन, उपकरण भी नहीं दिए, जिससे होर्डिंग लगाते समय श्रमिक सातवीं मंजिल से होर्डिंग के साथ ही नीचे गिरे। इस घटना में लवकुश उर्फ महेश गौड (21) और केशव उर्फ महेश गौड (18) की मौके पर ही मौत हो गई थी। दोनों ही मूलरूप से उत्तरप्रदेश के संतकबीरनगर जिले के हाल शाहपुर में काजी मियां टेकरा निवासी थे। जबकि रवि गौड की उपचार के दौरान मौत हो गई।