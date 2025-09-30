Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

अहमदाबाद

Ahmedabad: होर्डिंग लगाते समय हादसा, तीसरे श्रमिक ने भी तोड़ा दम, दो गिरफ्तार

-बोपल पुलिस ने मृतक श्रमिक के पिता की शिकायत पर दर्ज की एफआईआर

2 min read

अहमदाबाद

image

nagendra singh rathore

Sep 30, 2025

bopal

Ahmedabad. शहर से सटे बोपल थाना क्षेत्र में विश्वकुंज-2 बहुमंजिला इमारत पर बड़ा होर्डिंग लगाते समय रविवार को नीचे गिरने पर जख्मी तीसरे श्रमिक ने भी उपचार के दौरान दम तोड़ दिया। इससे इस मामले में मरने वाले श्रमिकों की संख्या बढ़कर तीन हो गई। दो श्रमिकों की मौके पर ही 28 सितंबर को मौत हो गई थी। मृतक श्रमिक के पिता की शिकायत पर इस मामले में बोपल पुलिस ने सोमवार को एफआईआर दर्ज की है।

बोपल पुलिस के तहत इस मामले में पुलिस ने सोमवार शाम को ही दो आरोपियों को पकड़ा है। जिसमें राजस्थान के सवाई माधवपुर जिले के मूल निवासी हाल वेजलपुर इंद्रप्रस्थ होम्स निवासी उमेश सैनी और मूलरूप से उत्तरप्रदेश के संतकबीरनगर जिला निवासी हाल शाहपुर दरवाजा के बाहर काजी मियां का टेकरा निवासी अनिल कुमार गौड़ शामिल हैं। ये दोनों ही श्रमिक ठेकेदार हैं।

श्रमिकों को नहीं दिए गए से सुरक्षा उपकरण

आरोप है कि सातवीं मंजिल पर बड़ा होर्डिंग लगाते समय नीचे गिरने पर मौत होने की बात को जानते हुए भी इन दोनों ही श्रमिक ठेकेदारों ने श्रमिकों को ऊपर चढ़ाया। श्रमिकों को सुरक्षा के लिए दिए जाने वाले जरूरी साधन, उपकरण भी नहीं दिए, जिससे होर्डिंग लगाते समय श्रमिक सातवीं मंजिल से होर्डिंग के साथ ही नीचे गिरे। इस घटना में लवकुश उर्फ महेश गौड (21) और केशव उर्फ महेश गौड (18) की मौके पर ही मौत हो गई थी। दोनों ही मूलरूप से उत्तरप्रदेश के संतकबीरनगर जिले के हाल शाहपुर में काजी मियां टेकरा निवासी थे। जबकि रवि गौड की उपचार के दौरान मौत हो गई।

रवि के पिता गयाप्रसाद गौड ने इस संबंध में प्राथमिकी दर्ज कराई है। जिस पर कार्रवाई करते हुए बोपल पुलिस ने दोनों श्रमिक ठेेकेदारों को गिरफ्तार कर लिया। ज्ञात हो कि श्रमिक लवकुश, रवि और श्रमिक ठेकेदार अनिल एक ही गांव और अहमदाबाद में शहर में भी एक ही मोहल्ले रहने वाले हैं।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

#AhmedabadNews

Published on:

30 Sept 2025 11:10 pm

Hindi News / Gujarat / Ahmedabad / Ahmedabad: होर्डिंग लगाते समय हादसा, तीसरे श्रमिक ने भी तोड़ा दम, दो गिरफ्तार

ट्रेंडिंग वीडियो

बड़ी खबरें

View All

अहमदाबाद

गुजरात

ट्रेंडिंग

सेवंथ डे एडवेंटिस्ट स्कूल में 3 अक्टूबर से शुरू होगी ऑफलाइन पढ़ाई

city deo ahmedabad
अहमदाबाद

अहमदाबाद की नगर देवी के रूप में पूजी जाती हैं भद्रकाली माता

अहमदाबाद

Ahmedabad: कालूपुर में छह समेत आठ जगहों से मिले शंकास्पद दूध उत्पाद, बिक्री से रोका

अहमदाबाद

गुजरात में निजी कोचिंग सेंटर, ट्यूशन क्लास को लेकर बनेगा कानून, 8 सदस्यीय समिति का गठन

GSEB
अहमदाबाद

कॉमनवेल्थ गेम्स, ओलंपिक को देखते हुए 7 नई टाउन प्लानिंग स्कीम गठित करेगा औड़ा

AUDA
अहमदाबाद
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.