Ahmedabad: होर्डिंग लगाते समय हादसा, तीसरे श्रमिक ने भी तोड़ा दम, दो गिरफ्तार

Ahmedabad. शहर से सटे बोपल थाना क्षेत्र में विश्वकुंज-2 बहुमंजिला इमारत पर बड़ा होर्डिंग लगाते समय रविवार को नीचे गिरने पर जख्मी तीसरे श्रमिक ने भी उपचार के दौरान दम तोड़ दिया। इससे इस मामले में मरने वाले श्रमिकों की संख्या बढ़कर तीन हो गई। दो श्रमिकों की मौके पर ही 28 सितंबर को मौत हो गई थी। मृतक श्रमिक के पिता की शिकायत पर इस मामले में बोपल पुलिस ने सोमवार को एफआईआर दर्ज की है।
बोपल पुलिस के तहत इस मामले में पुलिस ने सोमवार शाम को ही दो आरोपियों को पकड़ा है। जिसमें राजस्थान के सवाई माधवपुर जिले के मूल निवासी हाल वेजलपुर इंद्रप्रस्थ होम्स निवासी उमेश सैनी और मूलरूप से उत्तरप्रदेश के संतकबीरनगर जिला निवासी हाल शाहपुर दरवाजा के बाहर काजी मियां का टेकरा निवासी अनिल कुमार गौड़ शामिल हैं। ये दोनों ही श्रमिक ठेकेदार हैं।
आरोप है कि सातवीं मंजिल पर बड़ा होर्डिंग लगाते समय नीचे गिरने पर मौत होने की बात को जानते हुए भी इन दोनों ही श्रमिक ठेकेदारों ने श्रमिकों को ऊपर चढ़ाया। श्रमिकों को सुरक्षा के लिए दिए जाने वाले जरूरी साधन, उपकरण भी नहीं दिए, जिससे होर्डिंग लगाते समय श्रमिक सातवीं मंजिल से होर्डिंग के साथ ही नीचे गिरे। इस घटना में लवकुश उर्फ महेश गौड (21) और केशव उर्फ महेश गौड (18) की मौके पर ही मौत हो गई थी। दोनों ही मूलरूप से उत्तरप्रदेश के संतकबीरनगर जिले के हाल शाहपुर में काजी मियां टेकरा निवासी थे। जबकि रवि गौड की उपचार के दौरान मौत हो गई।
रवि के पिता गयाप्रसाद गौड ने इस संबंध में प्राथमिकी दर्ज कराई है। जिस पर कार्रवाई करते हुए बोपल पुलिस ने दोनों श्रमिक ठेेकेदारों को गिरफ्तार कर लिया। ज्ञात हो कि श्रमिक लवकुश, रवि और श्रमिक ठेकेदार अनिल एक ही गांव और अहमदाबाद में शहर में भी एक ही मोहल्ले रहने वाले हैं।
