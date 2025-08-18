Ahmedabad: आरोपी आसाराम को स्वास्थ्य जांच के लिए लाया गया सिविल अस्पताल

दुष्कर्म के आरोप में आजीवन कैद की सजा भुगत रहे आसाराम को सोमवार को स्वास्थ्य जांच के लिए अहमदाबाद स्थित सिविल अस्पताल लाया गया। आसाराम की हृदय, रक्त, किडनी समेत विविध जांच की गई। कड़ी सुरक्षा के बीच उसे सुबह करीब 10.45 बजे अस्पताल लाया गया। इसके बाद साढ़े तीन घंटे तक उसकी जांच की गई।राजस्थान के जोधपुर जेल में दुष्कर्म के आरोप में सजा काट रहा आसाराम इन दिनों जमानत पर है। अदालती आदेश पर उसे सोमवार को सिविल अस्पताल लाया गया। उस दौरान बड़ी संख्या में उनके समर्थक भी अस्पताल पहुंच गए। आसाराम को पुलिस सीधे ही ओपीडी में ले गई। बताया गया है कि सभी तरह की जांचों की रिपोर्ट कोर्ट में ही सौंपी जाएगी। आसाराम की स्वास्थ्य जांच के लिए मेडिकल समिति का गठन किया गया है।