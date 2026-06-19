बी. फार्म, डी. फार्म कोर्स की प्रोविजनल मेरिट जारी, 13461 विद्यार्थियों को मिली जगह

Ahmedabad. बैचलर ऑफ फार्मेसी (बी.फार्म.) एवं डिप्लोमा इन फार्मेसी (डी.फार्म.) कोर्स के शैक्षणिक वर्ष 2026-27 की प्रोविजनल मेरिट लिस्ट शुक्रवार को जारी कर दी गई। व्यावसायिक पाठ्यक्रम प्रवेश समिति (एसीपीसी) की ओर से जारी इस प्रोविजनल मेरिट लिस्ट में 13461 विद्यार्थियों को जगह मिली है। इसमें पहला स्थान मिलन खंधार का जिसके 99.95 मेरिट मार्क्स हैं। 15 जून को पूरी हुई ऑनलाइन पंजीकरण प्रक्रिया में बी.फार्म. और डी.फार्म. दोनों कोर्स में प्रवेश के लिए 14418 विद्यार्थियों ने पंजीकरण कराया है। इसमें से गुजकैट और 12वीं साइंस के बोर्ड परिणाम के आधार पर 13461 विद्यार्थियों को प्रोविजनल मेरिट लिस्ट में जगह दी गई है। लिस्ट में छात्रों की तुलना में छात्राओं की संख्या अधिक है। छात्र की संख्या 5639 हैं, वहीं 7822 छात्राएं हैं।