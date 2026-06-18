साबरमती नदी में 22 से फिर लौटेगी रौनक, कुबेरनगर आइटीआइ के लिए बनेगा फुट ओवरब्रिज

व्हाइट टॉपिंग और आरसीसी सड़कों के संबंध में उन्होंने कहा कि अब केवल उन्हीं स्थानों पर ऐसे सड़क निर्माण कार्य किए जाएंगे, जहां यूटिलिटी लाइनें सड़क के किनारे हों। बीच में लाइन होने पर पहले उन्हें स्थानांतरित किया जाएगा, ताकि नई सड़कें बनने के कुछ महीनों बाद दोबारा खोदने की नौबत न आए।फुटपाथों पर बढ़ते अतिक्रमण को देखते हुए उनकी चौड़ाई कम करने के प्रस्ताव पर भी समिति में विचार-विमर्श किया गया। स्थानीय आवश्यकता और सड़क की चौड़ाई के अनुसार भविष्य में कम चौड़ाई वाले फुटपाथ विकसित करने पर निर्णय लिया जा सकता है।