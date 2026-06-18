शहर में अब जनता चुनेगी शहर के बेस्ट स्ट्रीट फूड वेंडर

खास बात यह है कि अब आम नागरिकों की रेटिंग के आधार पर हर महीने शहर के टॉप-5 स्ट्रीट फूड वेंडरों का चयन कर उन्हें सम्मानित भी किया जाएगा।मनपा के हेल्थ विभाग के फूड डिपार्टमेंट ने स्ट्रीट फूड कारोबार में पारदर्शिता, जवाबदेही और खाद्य सुरक्षा को बढ़ावा देने के उद्देश्य से यह व्यवस्था शुरू की है। प्रत्येक पंजीकृत विक्रेता को एक यूनिक क्यूआर कोड उपलब्ध कराया जा रहा है, जिसे उसे अपने प्रतिष्ठान पर ऐसी जगह प्रदर्शित करना होगा, जहां ग्राहक आसानी से उसे देख और स्कैन कर सकें।