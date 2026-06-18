री-नीट से तीन दिन पहले अहमदाबाद में 17 वर्षीय छात्र ने की आत्महत्या

क्षेत्र के सहायक पुलिस आयुक्त (एसीपी) डी.वी.राणा ने गुरुवार को संवाददाताओं को बताया कि मृतक छात्र की उम्र 17 वर्ष है। मृतक के मामा के मुताबिक गत 3 मई को ली गई नीट (यूजी) की परीक्षा छात्र ने दी थी। उसके स्व मूल्यांकन के तहत उसकी परीक्षा अच्छी गई थी। आगामी 21 जून को होने वाली री-नीट के लिए भी उसकी तैयारी बेहतर थी। ऐसी कोई बात नहीं थी कि वह परीक्षा को लेकर तनाव में था या चिंता करता था। नीट परीक्षा रद्द होने पर भी उसने परिजनों से न कोई चिंता जताई थी और न ही तनाव व्यक्त किया था। यहां तक कि यदि नीट में अच्छा स्कोर ना कर पाए तो अन्य विकल्प के रूप में उसने बेचलर ऑफ फार्मेसी में प्रवेश लेने के लिए फॉर्म भी भरा हुआ है।