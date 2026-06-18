सिविल अस्पताल में आई सीओ-2 लेजर मशीन, सटीक तरीके से होंगी जटिल ईएनटी सर्जरी

सर्जरी के दौरान व्यर्थ बहने वाले रक्त में आएगी कमीउन्होंने बताया कि सीओ-2 लेजर तकनीक का सबसे बड़ा लाभ यह है कि सर्जरी के दौरान रक्तस्राव में उल्लेखनीय कमी आती है। अत्यंत नाजुक तथा जटिल ऑपरेशन भी अधिक आसानी से किए जा सकते हैं। आमतौर पर सर्जरी के दौरान कई बार रक्तस्राव ज्यादा हो जाता है। इस तकनीक से मरीजों को कम दर्द होगा, संक्रमण का खतरा कम रहेगा और उनकी रिकवरी भी तेजी से होगी। अस्पताल में भर्ती रहने की अवधि कम होगी, जिससे मरीजों और उनके परिजनों पर आर्थिक बोझ भी घटेगा।सरकारी अस्पताल में सुविधा से गरीब मरीजों को होगा लाभ