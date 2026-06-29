डिप्लोमा इंजीनियरिंग की प्रोविजनल मेरिट जारी, 40059 विद्यार्थियों को मिली जगह

एसीपीडीसी के तहत शैक्षणिक वर्ष 2026-27 के लिए राज्य में 150 डिप्लोमा इंजीनियरिंग कॉलेजों में 60155 सीटें हैं। इन पर प्रवेश के लिए 8 मई से 19 जून तक 10वीं कक्षा के उत्तीर्ण विद्यार्थियों से आवेदन पत्र मंगाए गए थे। इस दौरान 40766 विद्यार्थियों ने ऑनलाइन पंजीकरण कराया। इनमें से सोमवार को 40059 विद्यार्थियों को प्रोविजनल मेरिट में जगह दी गई। अन्य 707 विद्यार्थियों को उनके दस्तावेजों, अंकतालिकाओं का ब्यौरा नहीं होने के चलते मेरिट में जगह नहीं दी गई है। हालांकि ऐसे विद्यार्थी 8 जुलाई दोपहर 12 बजे तक एसीपीडीसी की वेबसाइट पर अपलोड किए गए गूगल फॉर्म में ब्यौरा व दस्तावेज को अपलोड कर सकते हैं। इसके अलावा विद्यार्थियों की एसईबीसी, एससी, एसटी, टीडब्ल्यूएफ श्रेणी, जाति, अंक में कोई विसंगतता हो तो उसके बारे में भी जानकारी इस फॉर्म के जरिए दे सकते हैं। इन विद्यार्थियों को 9 जुलाई को जारी होने वाली फाइनल मेरिट लिस्ट में ध्यानार्थ लिया जाएगा। बीते साल 2025 में 41227 विद्यार्थियों ने पंजीकरण कराया था, जिसमें से 40479 विद्यार्थियों को प्रोविजनल मेरिट में जगह दी गई थी।