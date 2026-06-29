29 जून 2026,

सोमवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

T20 World Cup 2026

Fifa World Cup 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

अहमदाबाद

जांच रिपोर्ट में खुलासा ब्लड प्लाज्मा मिलावटी, लोगों की जिंदगी के लिए खतरनाक

-बी.जे.मेडिकल कॉलेज पैथोलॉजी रिपोर्ट में खुलासा, जब्त प्लाज्मा के 1140 बैग किए जाएंगे नष्ट, महाराष्ट्र की आठ ब्लड बैंकों में मिलावटी प्लाज्मा बेचने की आशंका, महाराष्ट्र पुलिस की मदद से की जा रही है जांच
2 min read
Google source verification

अहमदाबाद

image

nagendra singh rathore

Jun 29, 2026

Blood plasma

जब्त ब्लड प्लाज्मा (फाइल फोटो)।

Ahmedabad. जिले के चांगोदर क्षेत्र से 23 जून को जब्त की गईं मिलावटी ब्लड प्लाज्मा की 1140 बैग (यूनिट) लोगों की जिंदगी के लिए खतरनाक होने की बात सामने आई है। बी.जे.मेडिकल कॉलेज की लैबोरेटरी में भेजे गए इसके सैंपल की जांच रिपोर्ट में इसे फूड एंड ड्रग्स के स्टैंडर्ड नीति-नियमों के तहत बहुत ही हल्की गुणवत्ता का पाया गया है। इसे लोगों की जिंदगी के लिए खतरनाक बताया है।

जिला पुलिस अधीक्षक (एसपी) ओमप्रकाश जाट ने सोमवार को संवाददाताओं को बताया कि जांच रिपोर्ट में ब्लड प्लाज्मा को मिलावटी और लोगों के लिए खतरनाक बताए जाने के चलते इसे नष्ट किया जाएगा। 11 लाख रुपए कीमत के इन 1140 ब्लड प्लाज्मा बैग को जल्द ही नष्ट करने की प्रक्रिया की जाएगी। इन्हें मुख्य आरोपी दिनेश चौधरी के घर से जब्त किया जाएगा।

महाराष्ट्र की 8 ब्लड बैंक में बेचे जाने को लेकर जांच

जाट ने बताया कि प्राथमिक जांच में पता चला है कि इस मामले में पकड़े गए चार आरोपियों में से मुख्य आरोपी दिनेश चौधरी चांगोदर की कंपनी में बनाए जाने वाले ब्लड प्लाज्मा बैग को कंपनी के ड्राइवर व उसके साथी की मदद से बीच रास्ते में ले लेता था। उसमें से 50 फीसदी प्लाज्मा निकालकर इतनी ही मात्रा में सेलाइन वॉटर मिला देता था। फिर ड्राइवर को देता जो उसे जहां ले जाना होता वहां ले जाते थे। निकाले गए प्लाज्मा की अलग बैग को सेलाइन वॉटर मिलाकर तैयार करता और फिर उसे महाराष्ट्र के वाशिम और जालना के ब्लड बैंकों में बेचता था। ऐसी आठ ब्लड बैंकों के नाम सामने आए हैं, जिसमें इसे बेचे जाने की आशंका है।

महाराष्ट्र पुलिस की मदद से इस मामले की जांच की जा रही है। ब्लड बैंकों के संचालकों की लिप्तता और भूमिका की भी जांच जारी है। इन ब्लड बैंकों के जरिए इसे कंपनियों में बेचा जाता था। जाट ने दावा किया कि मिलावटी ब्लड प्लाज्मा को गुजरात में बेचे जाने का कोई मामला सामने नहीं आया है। इस मामले में फूड एंड ड्रग्स विभाग, गुजरात स्टेट काउंसिल फॉर ब्लड ट्रांसफ्यूजन, स्वास्थ्य विभाग के नीति नियमों के तहत जांच जारी है। इसकी रिपोर्ट को राज्य सरकार और केन्द्र सरकार के साझ साथा किया जाएगा ताकि ब्लड प्लाज्मा के मामले में जरूरी नीति-नियम, स्टैंडर्ड ऑपरेशन ऑफ प्रोसीजर में जरूरी बदलाव और सुधार किए जा सकेंगे।

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

#AhmedabadNews

Published on:

29 Jun 2026 09:56 pm

Hindi News / Gujarat / Ahmedabad / जांच रिपोर्ट में खुलासा ब्लड प्लाज्मा मिलावटी, लोगों की जिंदगी के लिए खतरनाक

बड़ी खबरें

View All

अहमदाबाद

गुजरात

ट्रेंडिंग

Gujarat: फोरेक्स ट्रेडिंग में निवेश पर मुनाफे का झांसा देकर ठगी, पांच गिरफ्तार

Cyber center of Excellence
अहमदाबाद

डिप्लोमा इंजीनियरिंग की प्रोविजनल मेरिट जारी, 40059 विद्यार्थियों को मिली जगह

ACPDC
अहमदाबाद

जीसीएस हॉस्पिटल में जटिल ऑपरेशन, युवक के जांघ से निकाली 26.5 सेमी की गांठ

GCS Hospital operation
अहमदाबाद

Ahmedabad: व्यासवाड़ी चौराहे पर कार-बाइक की भिड़ंत, एक की मौत, दो घायल

Accident in Ahmedabad
अहमदाबाद

Ahmedabad: भगवान जगन्नाथ की रथयात्रा से पहले 29 जून को निकलेगी जल यात्रा

Jalyatra ki Taiyari
अहमदाबाद
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.