जांच रिपोर्ट में खुलासा ब्लड प्लाज्मा मिलावटी, लोगों की जिंदगी के लिए खतरनाक

जाट ने बताया कि प्राथमिक जांच में पता चला है कि इस मामले में पकड़े गए चार आरोपियों में से मुख्य आरोपी दिनेश चौधरी चांगोदर की कंपनी में बनाए जाने वाले ब्लड प्लाज्मा बैग को कंपनी के ड्राइवर व उसके साथी की मदद से बीच रास्ते में ले लेता था। उसमें से 50 फीसदी प्लाज्मा निकालकर इतनी ही मात्रा में सेलाइन वॉटर मिला देता था। फिर ड्राइवर को देता जो उसे जहां ले जाना होता वहां ले जाते थे। निकाले गए प्लाज्मा की अलग बैग को सेलाइन वॉटर मिलाकर तैयार करता और फिर उसे महाराष्ट्र के वाशिम और जालना के ब्लड बैंकों में बेचता था। ऐसी आठ ब्लड बैंकों के नाम सामने आए हैं, जिसमें इसे बेचे जाने की आशंका है।