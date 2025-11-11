मच्छरों की उत्पत्ति को रोकने में कोताही बरतने वालों के खिलाफ कार्यवाही, 616 को नोटिस

अहमदाबाद में निर्माणधीन इकाई में मच्छरों की जांच करते।
Ahmedabad शहर में मच्छरों की उत्पत्ति को रोकने में कोताही बरतने वाली कॉमर्शियल व निर्माणाधीन इकाइयों के खिलाफ महानगरपालिका की ओर से कार्यवाही की गई है। इस तरह की 616 इकाइयों को नोटिस जारी किए गए हैं, जबकि चार को सील भी किया है। नवंबर माह के नौ दिनों में शहर के सरकारी और निजी अस्पतालों में जल जनित रोगों के 175 तथा मच्छर जनित रोगों के 50 मरीज दर्ज हुए हैं।महानगरपालिका के स्वास्थ्य विभाग के अनुसार गत 5 नवंबर से मंगलवार तक शहर में वेक्टर बॉर्न डिसीज शाखा की अलग अलग टीमों ने निर्माणाधीन व कॉमर्शियल इकाइयों की जांच की। इस दौरान जांची गईं 6207 इकाइयों में से कोताही बरतने वाली 616 इकाइयों को नोटिस जारी कर छह लाख का प्रशासनिक जुर्माना वसूला है। चार इकाइयों को सील भी किया है। इस दौरान सबसे ज्यादा पश्चिम जोन में 141 को नोटिस जारी किए। जबकि दक्षिण जोन में 98, दक्षिण पश्चिम जोन में 92, मध्य जोन में 87, उत्तर पश्चिम जोन में 77, पूर्व जोन में 68 और उत्तर जोन में 53 इकाइयों को नोटिस दिए।
मनपा के मुख्य स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. भाविन सोलंकी के अनुसार शहर में मच्छर जनित रोगों के सामने आए 50 मरीजों में से सबसे अधिक 25 मलेरिया के हैं। डेंगू के 19 और फाल्सीपेरम के छह मरीज हैं। दूसरी ओर जल जनित रोगों में सबसे अधिक 83 उल्टी दस्त के हैं। जबकि टाइफाइड के 55 और पीलिया के 37 मरीज सामने आए हैं।डॉ. सोलंकी के अनुसार नौ दिनों के दौरान शहर के प्रभावित क्षेत्रों में पानी के 1801 नमूनों जांचने पर दो के नमूने अनफिट आए हैं। इस अवधि में क्लोरीन के किए गए करीब 13 हजार टेस्ट में से नौ में क्लोरीन की मात्रा नहीं मिली।
बड़ी खबरेंView All
अहमदाबाद
गुजरात
ट्रेंडिंग