Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

दिल्ली ब्लास्ट

धर्मेंद्र

बिहार चुनाव 2025

मौसम

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

अहमदाबाद

मच्छरों की उत्पत्ति को रोकने में कोताही बरतने वालों के खिलाफ कार्यवाही, 616 को नोटिस

नौ दिनों में जल जनित के 175, मच्छर जनित रोगों के 50 मरीज मिले

less than 1 minute read
Google source verification

अहमदाबाद

image

Omprakash Sharma

Nov 11, 2025

अहमदाबाद में निर्माणधीन इकाई में मच्छरों की जांच करते।

Ahmedabad शहर में मच्छरों की उत्पत्ति को रोकने में कोताही बरतने वाली कॉमर्शियल व निर्माणाधीन इकाइयों के खिलाफ महानगरपालिका की ओर से कार्यवाही की गई है। इस तरह की 616 इकाइयों को नोटिस जारी किए गए हैं, जबकि चार को सील भी किया है। नवंबर माह के नौ दिनों में शहर के सरकारी और निजी अस्पतालों में जल जनित रोगों के 175 तथा मच्छर जनित रोगों के 50 मरीज दर्ज हुए हैं।महानगरपालिका के स्वास्थ्य विभाग के अनुसार गत 5 नवंबर से मंगलवार तक शहर में वेक्टर बॉर्न डिसीज शाखा की अलग अलग टीमों ने निर्माणाधीन व कॉमर्शियल इकाइयों की जांच की। इस दौरान जांची गईं 6207 इकाइयों में से कोताही बरतने वाली 616 इकाइयों को नोटिस जारी कर छह लाख का प्रशासनिक जुर्माना वसूला है। चार इकाइयों को सील भी किया है। इस दौरान सबसे ज्यादा पश्चिम जोन में 141 को नोटिस जारी किए। जबकि दक्षिण जोन में 98, दक्षिण पश्चिम जोन में 92, मध्य जोन में 87, उत्तर पश्चिम जोन में 77, पूर्व जोन में 68 और उत्तर जोन में 53 इकाइयों को नोटिस दिए।

मलेरिया व डेंगू के सर्वाधिक मामले

मनपा के मुख्य स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. भाविन सोलंकी के अनुसार शहर में मच्छर जनित रोगों के सामने आए 50 मरीजों में से सबसे अधिक 25 मलेरिया के हैं। डेंगू के 19 और फाल्सीपेरम के छह मरीज हैं। दूसरी ओर जल जनित रोगों में सबसे अधिक 83 उल्टी दस्त के हैं। जबकि टाइफाइड के 55 और पीलिया के 37 मरीज सामने आए हैं।डॉ. सोलंकी के अनुसार नौ दिनों के दौरान शहर के प्रभावित क्षेत्रों में पानी के 1801 नमूनों जांचने पर दो के नमूने अनफिट आए हैं। इस अवधि में क्लोरीन के किए गए करीब 13 हजार टेस्ट में से नौ में क्लोरीन की मात्रा नहीं मिली।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

#AhmedabadNews

Published on:

11 Nov 2025 10:36 pm

Hindi News / Gujarat / Ahmedabad / मच्छरों की उत्पत्ति को रोकने में कोताही बरतने वालों के खिलाफ कार्यवाही, 616 को नोटिस

बड़ी खबरें

View All

अहमदाबाद

गुजरात

ट्रेंडिंग

अहमदाबाद इंटरनेशनल बुक फेस्टिवल में ज्ञान, कला और संस्कृति का होगा महाकुंभ

अहमदाबाद

दिल्ली में धमाका: अहमदाबाद सहित गुजरातभर में अलर्ट

Ahmedabad police
अहमदाबाद

साइबर ठगी के आरोप में महिला सहित दो गिरफ्तार

Cyber crime branch
अहमदाबाद

अहमदाबाद के इस मार्केट, लखनऊ, नई दिल्ली में इन स्थलों पर संदिग्धों ने की थी रैकी

ATS
अहमदाबाद

रफ्तार का कहर: अहमदाबाद, गांधीनगर में दो वाहन हादसों में दो की मौत, छह जख्मी

Accident
अहमदाबाद
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.