पश्चिम रेलवे की वाया वडोदरा तीन जोड़ी स्पेशल ट्रेनें आज से

वडोदरा. पश्चिम रेलवे की ओर से यात्रियों की सुविधा तथा उनकी बढ़ती यात्रा मांग को पूरा करने के उद्देश्य से वाया वडोदरा तीन जोड़ी स्पेशल ट्रेनें विशेष किराए पर रविवार से चलाई जाएगी।

पश्चिम रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी विनीत अभिषेक के अनुसार, मुंबई सेंट्रल-नई दिल्ली सुपरफास्ट स्पेशल (ट्रेन नं. 04001) मुंबई सेंट्रल से 21, 24, 27 एवं 30 दिसंबर को रात 11.30 बजे प्रस्थान करेगी तथा अगले दिन रात 8.50 बजे नई दिल्ली पहुंचेगी। इसी प्रकार, नई दिल्ली-मुंबई सेंट्रल सुपरफास्ट स्पेशल (ट्रेन नं. 04002) नई दिल्ली से 20, 23, 26 एवं 29 दिसंबर को रात 10.40 बजे प्रस्थान करेगी तथा अगले दिन रात 9 बजे मुंबई सेंट्रल पहुंचेगी। यह ट्रेन दोनों दिशाओं में बोरीवली, सूरत, वडोदरा, रतलाम, कोटा, सवाई माधोपुर, गंगापुर सिटी एवं मथुरा स्टेशनों पर ठहरेगी। इस ट्रेन में फर्स्ट एसी, एसी-2 टियर, एसी-3 टियर, एसी-3 टियर (इकोनॉमी), स्लीपर क्लास एवं जनरल सेकेंड क्लास कोच होंगे।

बांद्रा टर्मिनस-अमृतसर सुपरफास्ट स्पेशल (ट्रेन नं. 04695) बांद्रा टर्मिनस से 24 एवं 28 दिसंबर दोपहर 2 बजे प्रस्थान करेगी तथा अगले दिन रात 8.30 बजे अमृतसर पहुंचेगी। इसी प्रकार, अमृतसर-बांद्रा टर्मिनस सुपरफास्ट स्पेशल (ट्रेन नं. 04696) अमृतसर से 23 एवं 27 दिसंबर को सुबह 4.20 बजे प्रस्थान करेगी तथा अगले दिन सुबह 11 बजे बांद्रा टर्मिनस पहुंचेगी। यह ट्रेन दोनों दिशाओं में बोरीवली, वापी, वलसाड, सूरत, भरूच, वडोदरा, गोधरा, दाहोद, रतलाम, कोटा, सवाई माधोपुर, गंगापुर सिटी, मथुरा, दिल्ली सफदरजंग, पानीपत, अंबाला कैंट, लुधियाना, जालंधर सिटी एवं ब्यास स्टेशनों पर ठहरेगी। इस ट्रेन में फर्स्ट एसी, एसी-2 टियर, एसी-3 टियर, स्लीपर क्लास एवं जनरल सेकेंड क्लास कोच होंगे।

बांद्रा टर्मिनस-जयपुर स्पेशल (ट्रेन नं. 09704) शुक्रवार 26 दिसंबर को बांद्रा टर्मिनस से सुबह 10.15 बजे प्रस्थान करेगी तथा अगले दिन सुबह 7.30 बजे जयपुर पहुंचेगी। इसी प्रकार, जयपुर-बांद्रा टर्मिनस स्पेशल (ट्रेन नं. 09703) गुरुवार 25 दिसंबर को जयपुर से सुबह 8.10 बजे प्रस्थान करेगी तथा अगले दिन सुबह 7.25 बजे बांद्रा टर्मिनस पहुंचेगी। यह ट्रेन दोनों दिशाओं में बोरीवली, वापी, वलसाड, सूरत, वडोदरा, रतलाम, विक्रमगढ़ आलोट, भवानी मंडी, रामगंज मंडी, कोटा, सवाई माधोपुर एवं दुर्गापुरा स्टेशनों पर ठहरेगी। इस ट्रेन में फर्स्ट एसी, एसी 2-टियर, एसी 3-टियर, स्लीपर क्लास तथा जनरल सेकेंड क्लास के कोच होंगे। ट्रेन नं. 04001, 04695 एवं 09704 की बुकिंग शनिवार 20 दिसंबर से सभी पीआरएस काउंटरों एवं आईआरसीटीसी की वेबसाइट पर आरंभ हुई।