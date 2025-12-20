20 दिसंबर 2025,

शनिवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

Year Ender 2025

T20 World Cup 2026

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

अहमदाबाद

पश्चिम रेलवे की वाया वडोदरा तीन जोड़ी स्पेशल ट्रेनें आज से

यात्रियों की सुविधा तथा उनकी बढ़ती यात्रा मांग को पूरा करने का उद्देश्य वडोदरा. पश्चिम रेलवे की ओर से यात्रियों की सुविधा तथा उनकी बढ़ती यात्रा मांग को पूरा करने के उद्देश्य से वाया वडोदरा तीन जोड़ी स्पेशल ट्रेनें विशेष किराए पर रविवार से चलाई जाएगी।पश्चिम रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी विनीत अभिषेक के अनुसार, [&hellip;]

2 min read
Google source verification

अहमदाबाद

image

Rajesh Bhatnagar

Dec 20, 2025

यात्रियों की सुविधा तथा उनकी बढ़ती यात्रा मांग को पूरा करने का उद्देश्य

वडोदरा. पश्चिम रेलवे की ओर से यात्रियों की सुविधा तथा उनकी बढ़ती यात्रा मांग को पूरा करने के उद्देश्य से वाया वडोदरा तीन जोड़ी स्पेशल ट्रेनें विशेष किराए पर रविवार से चलाई जाएगी।
पश्चिम रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी विनीत अभिषेक के अनुसार, मुंबई सेंट्रल-नई दिल्ली सुपरफास्ट स्पेशल (ट्रेन नं. 04001) मुंबई सेंट्रल से 21, 24, 27 एवं 30 दिसंबर को रात 11.30 बजे प्रस्थान करेगी तथा अगले दिन रात 8.50 बजे नई दिल्ली पहुंचेगी। इसी प्रकार, नई दिल्ली-मुंबई सेंट्रल सुपरफास्ट स्पेशल (ट्रेन नं. 04002) नई दिल्ली से 20, 23, 26 एवं 29 दिसंबर को रात 10.40 बजे प्रस्थान करेगी तथा अगले दिन रात 9 बजे मुंबई सेंट्रल पहुंचेगी। यह ट्रेन दोनों दिशाओं में बोरीवली, सूरत, वडोदरा, रतलाम, कोटा, सवाई माधोपुर, गंगापुर सिटी एवं मथुरा स्टेशनों पर ठहरेगी। इस ट्रेन में फर्स्ट एसी, एसी-2 टियर, एसी-3 टियर, एसी-3 टियर (इकोनॉमी), स्लीपर क्लास एवं जनरल सेकेंड क्लास कोच होंगे।
बांद्रा टर्मिनस-अमृतसर सुपरफास्ट स्पेशल (ट्रेन नं. 04695) बांद्रा टर्मिनस से 24 एवं 28 दिसंबर दोपहर 2 बजे प्रस्थान करेगी तथा अगले दिन रात 8.30 बजे अमृतसर पहुंचेगी। इसी प्रकार, अमृतसर-बांद्रा टर्मिनस सुपरफास्ट स्पेशल (ट्रेन नं. 04696) अमृतसर से 23 एवं 27 दिसंबर को सुबह 4.20 बजे प्रस्थान करेगी तथा अगले दिन सुबह 11 बजे बांद्रा टर्मिनस पहुंचेगी। यह ट्रेन दोनों दिशाओं में बोरीवली, वापी, वलसाड, सूरत, भरूच, वडोदरा, गोधरा, दाहोद, रतलाम, कोटा, सवाई माधोपुर, गंगापुर सिटी, मथुरा, दिल्ली सफदरजंग, पानीपत, अंबाला कैंट, लुधियाना, जालंधर सिटी एवं ब्यास स्टेशनों पर ठहरेगी। इस ट्रेन में फर्स्ट एसी, एसी-2 टियर, एसी-3 टियर, स्लीपर क्लास एवं जनरल सेकेंड क्लास कोच होंगे।
बांद्रा टर्मिनस-जयपुर स्पेशल (ट्रेन नं. 09704) शुक्रवार 26 दिसंबर को बांद्रा टर्मिनस से सुबह 10.15 बजे प्रस्थान करेगी तथा अगले दिन सुबह 7.30 बजे जयपुर पहुंचेगी। इसी प्रकार, जयपुर-बांद्रा टर्मिनस स्पेशल (ट्रेन नं. 09703) गुरुवार 25 दिसंबर को जयपुर से सुबह 8.10 बजे प्रस्थान करेगी तथा अगले दिन सुबह 7.25 बजे बांद्रा टर्मिनस पहुंचेगी। यह ट्रेन दोनों दिशाओं में बोरीवली, वापी, वलसाड, सूरत, वडोदरा, रतलाम, विक्रमगढ़ आलोट, भवानी मंडी, रामगंज मंडी, कोटा, सवाई माधोपुर एवं दुर्गापुरा स्टेशनों पर ठहरेगी। इस ट्रेन में फर्स्ट एसी, एसी 2-टियर, एसी 3-टियर, स्लीपर क्लास तथा जनरल सेकेंड क्लास के कोच होंगे। ट्रेन नं. 04001, 04695 एवं 09704 की बुकिंग शनिवार 20 दिसंबर से सभी पीआरएस काउंटरों एवं आईआरसीटीसी की वेबसाइट पर आरंभ हुई।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Published on:

20 Dec 2025 10:40 pm

Hindi News / Gujarat / Ahmedabad / पश्चिम रेलवे की वाया वडोदरा तीन जोड़ी स्पेशल ट्रेनें आज से

बड़ी खबरें

View All

अहमदाबाद

गुजरात

ट्रेंडिंग

केवल योजनाओं के नाम बदलने से नहीं होता जनता का भला : चावड़ा

अहमदाबाद

ऑटो यात्रियों का कीमती सामान चुराने वाले दो गिरोह का पर्दाफाश, छह गिरफ्तार

Ahmedabad Police
अहमदाबाद

गुजरात में पुलिस निरीक्षकों को मिला प्रमोशन

Ahmedabad CP Office
अहमदाबाद

Ahmedabad: फर्जी कंपनी, बैंक अकाउंट खोलकर साइबर ठगी के पैसों की हेराफेरी का पर्दाफाश

Ahmedabad Crime Branch
अहमदाबाद

मनपा की जोन वाइज पार्किंग लाई रंग, ट्रैफिक समस्या से मिल रही राहत

Ahmedabad AMC
अहमदाबाद
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Parliament Winter Session

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.