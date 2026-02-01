डिजिटल अरेस्ट जैसी साइबर धोखाधड़ी की घटनाओं पर कार्रवाई की आवश्यक : अमरेश

कार्यशाला के सत्र विभिन्न बैंकिंग और विकास एजेंसियों के प्रयासों को समन्वित करने पर केंद्रित थे। कार्यशाला की मुख्य विषय-वस्तु में अग्रणी बैंक योजना (एलबीएस) के तहत आबीआइ और राज्य स्तरीय बैंकर समिति (एसएलबीसी) के नवीनतम विनियमन परिप्रेक्ष्य पर अपडेट करना था। साथ ही संभावित लिंक्ड प्लान्स (पीएलपी) के तहत प्राथमिकता क्षेत्रों में धन प्रवाह सुनिश्चित करने के लिए जिला-स्तरीय ऋण योजनाओं की रणनीतिक तैयारी और नेतृत्व विकास के तहत नीति और क्रियान्वयन के बीच की दूरी को कम करने के लिए क्षेत्र-स्तरीय अधिकारियों के समन्वय कौशल को मजबूत करना था।

कार्यशाला में नाबार्ड के मुख्य महाप्रबंधक बी.के. सिंघल, एसएलबीसी गुजरात के संयोजक सह बैंक ऑफ बड़ौदा के महाप्रबंधक अश्विनी कुमार, यूटीएलबीसी दीव, दमण और दादरा नगर हवेली के संयोजक सह बैंक ऑफ बड़ौदा के महाप्रबंधक कृष्ण कुमार सिंह, आरबीआइ के केंद्रीय कार्यालय के वित्तीय समावेशन और विकास विभाग (एफआइडीडी) तथा कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चरल बैंकिंग (सीएबी) पुणे के वरिष्ठ संकाय सदस्य मौजूद थे। साथ ही गुजरात और दीव, दमण तथा दादरा नगर हवेली के 35 अग्रणी जिला प्रबंधक, 18 जिला विकास प्रबंधक और अग्रणी जिला अधिकारी ने भाग लिया।