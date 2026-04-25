अध्यक्ष संगीता, सचिव शशि सहित नवनियुक्त कार्यकारिणी ने ली शपथ

निवर्तमान जिला अध्यक्ष तारा दम्मानी ने बताया कि अहमदाबाद जिले ने राष्ट्र में सर्वाइकल कैंसररोधी सर्वाधिक 640 महिलाओं और बालिकाओं का टीकाकरण करवाकर एक कीर्तिमान स्थापित किया। निवर्तमान जिला सचिव संगीता मानधनिया ने स्वास्थ्य शिविर, साड़ी वॉकथॉन, संस्कार गतिविधियां, महिला सशक्तिकरण के प्रयास, आत्मरक्षा शिविर, मिशन आइएएस 100 सेमिनार एवं सामाजिक उत्थान के कार्यक्रमों, सेवा कार्यों सहित पिछले 2 वर्षों की उपलब्धियों से अवगत कराया। निवर्तमान कोषाध्यक्ष उर्मिला बाहेती ने खर्च, आय का हिसाब बताया।

अहमदाबाद जिला माहेश्वरी महिला संगठन के साथ 7 सक्रिय स्थानीय संगठन जुड़े हुए हैं। इनमें एक्टिव महिला मंडल, जैसलमेर महिला संगठन, मणिनगर महिला संगठन, संगिनी महिला संगठन, माहेश्वरी सखी संगठन, नारायणी महिला संगठन एवं पद्मावती महिला संगठन शामिल हैं। इन सभी संगठनों के अध्यक्ष, सचिव एवं कोषाध्यक्ष ने अपने-अपने कार्यों की विस्तृत रिपोर्ट ऑडियो-विजुअल माध्यम से प्रस्तुत की।

नवनियुक्त अध्यक्ष संगीता मानधनिया ने कहा कि यह पद मेरे लिए सम्मान नहीं, सेवा का संकल्प है। नई कार्यकारिणी ने एकजुट होकर समाज में महिला सशक्तिकरण, बेटियों की शिक्षा, स्वास्थ्य जागरूकता एवं सांस्कृतिक मूल्यों के संवर्धन के लिए कार्य करने का विश्वास व्यक्त किया।