Gujarat: इंजीनियरिंग, एमबीए, एमसीए की रिक्त सीटों पर प्रवेश को 10 जनवरी तक भरे जाएंगे ऑनलाइन फॉर्म

एसीपीसी और एसीपीडीसी सूत्रों के तहत डीई में रिक्त 1134 सरकारी सीटों और बीई की रिक्त रहीं 226 सरकारी कॉलेजों की सीटों पर ऑफलाइन प्रवेश दिए जाएंगे। मेरिट में शामिल विद्यार्थियों को एल.डी.इजीनियरिंग कॉलेज में अपने ऑनलाइन सबमिट किए आवेदन, असली अंकतालिका व अन्य दस्तावेजों के साथ डीई की मेरिट में शामिल विद्यार्थियों को 17 जनवरी को पहुंचना होगा। बीई की मेरिट में शामिल विद्यार्थियों को 19 जनवरी को एलडी इंजीनियरिंग कॉलेज परिसर स्थित एसीपीसी कार्यालय में ऑफलाइन प्रवेश दिए जाएंगे। उन्हें भी अपने सभी असली प्रमाण पत्र लेकर पहुंचना होगा।