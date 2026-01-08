Gujarat: इंजीनियरिंग, एमबीए, एमसीए की रिक्त सीटों पर प्रवेश को 10 जनवरी तक भरे जाएंगे ऑनलाइन फॉर्म

Ahmedabad. नई शिक्षा पद्धति 2020 के तहत अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (एआइसीटीई), विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) की ओर से साल में दो बार (जनवरी और जुलाई माह) में प्रवेश प्रक्रिया करने की पहल की गई है। शैक्षणिक वर्ष 2025-26 से इसका क्रियान्वयन हो रहा है।
ऐसे में राज्य सरकार ने डिप्लोमा इंजीनियरिंग (डीई), डिग्री इंजीनियरिंग (बीई), मास्टर ऑफ इंजीनियरिंग (एमई), मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन (एमबीए), मास्टर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन (एमसीए), मास्टर ऑफ प्लानिंग (एम.प्लान) कोर्स की जून-जुलाई 2025 में रिक्त रहीं सीटों पर प्रवेश प्रक्रिया शुरू की है। इन सभी कोर्स में प्रवेश के लिए व्यावसायिक पाठ्यक्रम प्रवेश समिति (एसीपीसी), व्यावसायिक डिप्लोमा पाठ्यक्रम प्रवेश समिति (एसीपीडीसी) ने विद्यार्थियों से नए सिरे से फॉर्म भरने को कहा है।
डीई के लिए 10वीं और बीई के लिए 12वीं विज्ञान संकाय से उत्तीर्ण, गुजकैट, जेइइ मेन्स देने वाले विद्यार्थी सरकारी कॉलेजों की रिक्त सीटों पर प्रवेश के लिए 10 जनवरी 2026 तक एसीपीसी की वेबसाइट से ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं। बीई की मेरिट लिस्ट 16 जनवरी को जारी होगी। डीई की मेरिट लिस्ट 13 जनवरी को जारी की जाएगी।
एसीपीसी और एसीपीडीसी सूत्रों के तहत डीई में रिक्त 1134 सरकारी सीटों और बीई की रिक्त रहीं 226 सरकारी कॉलेजों की सीटों पर ऑफलाइन प्रवेश दिए जाएंगे। मेरिट में शामिल विद्यार्थियों को एल.डी.इजीनियरिंग कॉलेज में अपने ऑनलाइन सबमिट किए आवेदन, असली अंकतालिका व अन्य दस्तावेजों के साथ डीई की मेरिट में शामिल विद्यार्थियों को 17 जनवरी को पहुंचना होगा। बीई की मेरिट में शामिल विद्यार्थियों को 19 जनवरी को एलडी इंजीनियरिंग कॉलेज परिसर स्थित एसीपीसी कार्यालय में ऑफलाइन प्रवेश दिए जाएंगे। उन्हें भी अपने सभी असली प्रमाण पत्र लेकर पहुंचना होगा।
एसीपीसी के तहत डीई, बीई, एमई, एमबीए, एमसीए, एमप्लान के निजी कॉलेजों की रिक्त सीटों पर संबंधित कॉलेज को कॉलेज स्तर पर आवेदन आमंत्रित करते हुए 19 जनवरी तक प्रवेश प्रक्रिया पूरी करनी होगी। डीई में निजी कॉलेज में 17582 सीटें खाली हैं। बीई में निजी कॉलेज में 21 हजार से ज्यादा सीटें खाली हैं। सरकारी कॉलेज में और जीटीयू संबंद्ध कॉलेज में जिन ब्रांच व कॉलेज में 30 से ज्यादा सीटें खाली हैं उन पर ही प्रवेश प्रक्रिया की जा रही है।
जनवरी 2026 में की जा रही इस प्रवेश प्रक्रिया के तहत 27 एमबीए कॉलेजों में 3651 सीटों पर प्रवेश प्रक्रिया की जा रही है। एमई कोर्स में 1247 पर प्रवेश प्रक्रिया जारी है। इसमें 14 कॉलेजों की रिक्त रहीं 1181 सीटें और दो कॉलेजों में नई मंजूर हुईं 66 सीटें शामिल हैं। 18 एमसीए कॉलेजों की रिक्त 1047 सीटेंं और एम प्लान की दो कॉलेजों की रिक्त 35 सीटों पर प्रवेश प्रक्रिया की जा रही है।
सरकारी कॉलेज भुज, दाहोद , गोधरा व मोरबी में बीई सिविल, मैकेनिकल, माइनिंग, इलैक्टि्रकल ब्रांच में 326 सीटें खाली हैं।
