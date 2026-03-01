प्लास्टिक वेस्ट प्रबंधन में अहमदाबाद मॉडल को अपनाने की सलाह

मनपा के कड़े अभियान के तहत पिछले एक साल में 1.48 लाख से अधिक इकाइयों को नोटिस जारी किए गए और 4.29 करोड़ रुपए का जुर्माना वसूला गया। इसके अलावा, 9,626 किलोग्राम प्लास्टिक जब्त कर नष्ट किया गया है। विशेष रूप से, बाजारों और छोटे दुकानदारों पर निगरानी बढ़ाई गई है, और नियम उल्लंघन पर जुर्माना वसूला जा रहा है।