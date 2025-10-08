Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Jaipur SMS Fire

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

अहमदाबाद

अहमदाबाद के एडवोकेट प्रकाश सोनी के पास है दुर्लभ डाक टिकटों का संग्रह

विश्व डाक दिवस आज

less than 1 minute read

अहमदाबाद

image

Omprakash Sharma

Oct 08, 2025

प्रकाशचंद्र सोनी

Ahmedabad शहर के जूनावाडज क्षेत्र में रहने वाले एडवोकेट प्रकाशचंद्र सोनी के पास दुर्लभ डाक टिकटों का संग्रह है। उनके पास न सिर्फ देश के बल्कि विदेश के भी डाक टिकटों का संग्रह है। वे पिछले 40 वर्ष से यह अनूठा संग्रह कर रहे हैं। इसमें डाक टिकट, पत्रों, यूपीसी के सर्टिफिकेट्स, अंतरदेशीय पत्र, जवाबी पोस्टकार्ड आदि शामिल हैं।मोबाइल फोन के इस युग में आज के बच्चे भले ही डाक सेवा से ज्यादा परिचित नहीं है लेकिन मोबाइल से पहले लोगों को जोड़ने की यह खास सुविधा थी। डाक की यह सेवा 15 पैसे, 25 पैसे और 50 पैसे में भी उपलब्ध हो जाती थी। हालांकि समय के साथ पोस्टकार्ड की कीमत बढ़ने पर उस पर अतिरिक्त टिकटें भी लगाई जाती थीं।प्रकाशचंद्र सोनी के टिकट संग्रह में पुराने डाक टिकटों पर किसान, प्राकृतिक सौंदर्य, भारतीय परिधान, परिवार नियोजन, अशोक स्तंभ, किसान, घोड़ा, महल, पानी की टंकी, बतख, जिराफ, बिल्ली, इंदिरा गांधी, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, देवनारायण, भारत के नेता, आभूषण, इम्पोर्टेड वस्तुएं, राजीव गांधी जैसे चित्र हैं। इस तरह लगभग 3500 टिकटों का संग्रह है।

जब पोस्टमैन का इंतजार करते थे लोग

एडवोकेट सोनी ने बताया कि उस दौरान लोग पोस्टमैन का बेसब्री से इंतजार करते थे। अपनों की खबर का जरिया यही हुआ करता था। इसके अलावा तार भी एक माध्यम था। लोग अपनों का पत्र पढ़कर खुश होते थे, एक के बाद एक परिवार के सभी सदस्य पढ़कर खुशियां बांटते थे।

500 पुराने पत्र भी हैं संग्रह में

एडवोकेट सोनी के पास 500 पुराने पत्र, 100 पुराने यूपीसी सर्टिफिकेट, 35 अंतरदेशीय पत्र, 40 जवाबी पोस्टकार्ड और 30 पत्र भी संग्रह में शामिल हैं। उनके पास जर्मनी, अमरीका, जापान, थाईलैंड, कनाडा, ब्रिटिश जैसे देशों के 65 से अधिक डाक टिकटें भी मौजूद हैं।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

#AhmedabadNews

Published on:

08 Oct 2025 11:15 pm

Hindi News / Gujarat / Ahmedabad / अहमदाबाद के एडवोकेट प्रकाश सोनी के पास है दुर्लभ डाक टिकटों का संग्रह

बड़ी खबरें

View All

अहमदाबाद

गुजरात

ट्रेंडिंग

Ahmedabad: अहमदाबाद की महिला से 11.42 करोड़ के डिजिटल अरेस्ट मामले में तीन गिरफ्तार

अहमदाबाद

देश के कपास उत्पादन में गुजरात की 25 फीसदी हिस्सेदारी

Cotton
अहमदाबाद

Gujarat: जीएसटी सुधार, स्वेदशी अभियान के लिए पीएम मोदी को लिखे एक करोड़ पोस्ट कार्ड

CM Bhupendra Patel
अहमदाबाद

गुजरात सरकार ने 21 व 24 अक्टूबर को घोषित किया अवकाश, सप्ताह भर की रहेगी छुट्टी

Swarnim Sankul
अहमदाबाद

साबरमती जेल में कैदी की पिटाई से मौत, पीएम रिपोर्ट में खुलासा

sabarmati jail
अहमदाबाद
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.