Ahmedabad: छात्र की हत्या के विरोध में स्कूल के सामने शोकसभा, बाजार रहे बंद

Ahmedabad. शहर के खोखरा थाना क्षेत्र में स्थित सेवंथ डे एडवेंटिस्ट स्कूल के 10वीं कक्षा के छात्र की चाकू मार कर हत्या करने के मामले में अभिभावकों, व्यापारियों का रोष थम नहीं रहा है। शनिवार को मृतक छात्र की शोकसभा स्कूल के सामने ही की गई। यहां विशाल मंडप बांधकर बड़ी संख्या में पहुंचे अभिभावकों ने मृतक छात्र को श्रद्धांजलि दी। उसके लिए न्याय की मांग की। इस शोकसभा में मृतक छात्र के पिता, माता, अन्य परिजन भी शामिल हुए। कई हिंदू संगठन के प्रतिनिधि भी पहुंचे।
शोकसभा के दौरान मृतक छात्र के पिता भी भावुक नजर आए। उन्होंने कहा कि मुझे लग रहा था कि यह मेरा बेटा है। आज उसके जाने के बाद मैं देख रहा हूं कि यह पूरे देश का बेटा है। मैं अपने बेटे को सैनिक बनाना चाहता था। वह खुद भी नेवी में जाना चाहता था। हम उसका सपना पूरा करने में उसके साथ थे। उन्होंने इस मामले में स्कूल को बंद करने की मांग की। उन्होंने कहा कि हमें न्याय चाहिए। मेरे बेटे की हत्या करने वाले पर कड़ी कार्रवाई की जाए।
छात्र की हत्या के विरोध में शहर के कालूपुर, रिलीफ रोड, पांचकुआ सहित कई इलाकों में बाजार बंद नजर आए। व्यापारियों ने स्वयंभू बंद के आह्वान का समर्थन करते हुए अपनी दुकानें बंद रखीं।