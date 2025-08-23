Ahmedabad: छात्र की हत्या के विरोध में स्कूल के सामने शोकसभा, बाजार रहे बंद

शोकसभा के दौरान मृतक छात्र के पिता भी भावुक नजर आए। उन्होंने कहा कि मुझे लग रहा था कि यह मेरा बेटा है। आज उसके जाने के बाद मैं देख रहा हूं कि यह पूरे देश का बेटा है। मैं अपने बेटे को सैनिक बनाना चाहता था। वह खुद भी नेवी में जाना चाहता था। हम उसका सपना पूरा करने में उसके साथ थे। उन्होंने इस मामले में स्कूल को बंद करने की मांग की। उन्होंने कहा कि हमें न्याय चाहिए। मेरे बेटे की हत्या करने वाले पर कड़ी कार्रवाई की जाए।