Ahmedabad: कणभा से 223 किलो मिलावटी घी जब्त, 543 किलो किया नष्ट

ग्रामीण पुलिस की स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप (एसओजी) की टीम ने सूचना के आधार पर कणभा क्षेत्र में एक इंडस्टि्रयल एस्टेट में दबिश देकर 223 किलोग्राम शंकास्पद व मिलावटी घी जब्त किया है। 543 किलोग्राम शंकास्पद व मिलावटी घी को नष्ट भी किया है।ग्रामीण एसओजी के तहत सूचना के आधार पर खाद्य एवं औषध विभाग अहमदाबाद-2 के अधिकारी पी एच सोलंकी एवं उनकी टीम को साथ रखते हुए यह कार्रवाई की गई। दोनों टीमों ने कणभा थाना क्षेत्र में वहेलाल गांव में स्थित वाइब्रेंट मेगा इंडस्टि्रयल पार्क के शेड नंबर एक में दबिश दी। जांच करने पर पता चला कि यहां पर मां अर्बुदा प्रोडक्ट नाम की कंपनी के संचालक की ओर से गोदाम की आड़ में मिलावटी घी को बनाने व बेचने का काम चल रहा था।