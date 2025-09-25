Patrika LogoSwitch to English

अहमदाबाद

Ahmedabad: कणभा से 223 किलो मिलावटी घी जब्त, 543 किलो किया नष्ट

-खाद्य एवं औषध विभाग की टीम को साथ रखकर की कार्रवाई

अहमदाबाद

nagendra singh rathore

Sep 25, 2025

Duplicate

Ahmedabad. नवरात्रि शुरू होते ही त्यौहार का सिलसिला शुरू हो गया है। ऐसे में बाजार में घी की मांग को देखते हुए मिलावटखोर भी सक्रिय हो गए हैं। उसे देखते हुए हरकत में आई अहमदाबाद

ग्रामीण पुलिस की स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप (एसओजी) की टीम ने सूचना के आधार पर कणभा क्षेत्र में एक इंडस्टि्रयल एस्टेट में दबिश देकर 223 किलोग्राम शंकास्पद व मिलावटी घी जब्त किया है। 543 किलोग्राम शंकास्पद व मिलावटी घी को नष्ट भी किया है।ग्रामीण एसओजी के तहत सूचना के आधार पर खाद्य एवं औषध विभाग अहमदाबाद-2 के अधिकारी पी एच सोलंकी एवं उनकी टीम को साथ रखते हुए यह कार्रवाई की गई। दोनों टीमों ने कणभा थाना क्षेत्र में वहेलाल गांव में स्थित वाइब्रेंट मेगा इंडस्टि्रयल पार्क के शेड नंबर एक में दबिश दी। जांच करने पर पता चला कि यहां पर मां अर्बुदा प्रोडक्ट नाम की कंपनी के संचालक की ओर से गोदाम की आड़ में मिलावटी घी को बनाने व बेचने का काम चल रहा था।

मौके से 223 किलोग्राम शंकास्पद मिलावटी घी को खाद्य एवं औषध विभाग की टीम के साथ रहते हुए जांच के सिलसिले में जब्त किया है। उसके नमूने लेकर जांच को भेजे गए हैं। प्राथमिक जांच में घी शंकास्पद और मिलावटी जान पड़ा। जिससे अलग-अलग टीन व बर्तनों में से बरामद किए गए 543 किलोग्राम शंकास्पद और मिलावटी घी को नष्ट भी किया गया है। नष्ट किए गए घी कीमत करीब 3.43 लाख रुपए है। जबकि जब्त किए गए 223 किलोग्राम की घी कीमत 1.56 लाख रुपए है।

दहेगाम का युवक कर रहा था स्वास्थ्य से खिलवाड़

जांच में सामने आया कि इस जगह पर मिलावटी घी को बनाकर लोगों के स्वास्थ्य से खिलवाड़ करने का काम दहेगाम लुहार चकला निवासी जिगर प्रजापति की ओर से किया जा रहा था। इस मामले में जिगर की तलाश की जा रही है। उससे पूछताछ की जाएगी। मौके से अलग-अलग ब्रांड के पैकिंग पाउच भी बरामद हुए हैं। कुछ टीन और नकली घी बनाने को उपयोग में लिए जाने वाले उपकरण, गैस के सिलेंडर भी बरामद हुए हैं।

