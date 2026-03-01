Ahmedabad: कपड़ा व्यापार के नाम पर 2.48 करोड़ की ठगी, 6 आरोपी गिरफ्तार

Ahmedabad. शहर पुलिस की आर्थिक अपराध निवारण शाखा (ईओडब्ल्यू) ने कपड़ा व्यापार के नाम पर की गई 2.48 करोड़ की धोखाधड़ी का पर्दाफाश करते हुए 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया। पकड़े गए आरोपियों में दक्षेश गोहिल, धवल गोहिल, मंजुला गोहिल, किंजल गोहिल, यामिका खत्री और जयदीप खत्री शामिल हैं। आरोपियों ने व्यापारी को विश्वास में लेकर उधारी पर माल उठाया और तय समय में भुगतान नहीं कर ठगी को अंजाम दिया।