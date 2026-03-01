19 मार्च 2026,

गुरुवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

Bitiya@work

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

अहमदाबाद

Ahmedabad: कपड़ा व्यापार के नाम पर 2.48 करोड़ की ठगी, 6 आरोपी गिरफ्तार

120 दिन में भुगतान का झांसा देकर डेनिम कपड़ा खरीदा, रकम नहीं चुकाई, ईओडब्ल्यू की टीम ने पकड़ा

less than 1 minute read
Google source verification

अहमदाबाद

image

nagendra singh rathore

Mar 19, 2026

EOW Ahmedabad

अहमदाबाद शहर पुलिस की गिरफ्त में आरोपी।

Ahmedabad. शहर पुलिस की आर्थिक अपराध निवारण शाखा (ईओडब्ल्यू) ने कपड़ा व्यापार के नाम पर की गई 2.48 करोड़ की धोखाधड़ी का पर्दाफाश करते हुए 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया। पकड़े गए आरोपियों में दक्षेश गोहिल, धवल गोहिल, मंजुला गोहिल, किंजल गोहिल, यामिका खत्री और जयदीप खत्री शामिल हैं। आरोपियों ने व्यापारी को विश्वास में लेकर उधारी पर माल उठाया और तय समय में भुगतान नहीं कर ठगी को अंजाम दिया।

इस मामले में सैटेलाइट निवासी अरुणकुमार तुलश्यान (66) ने बुधवार को क्राइम ब्रांच थाने में इस संबंध में शिकायत दर्ज कराई। इसमें कहा गया कि आरोपियों ने डीएमएम क्रिएशन प्राइवेट लिमिटेड नाम की फर्म के माध्यम से 5 जनवरी से 29 दिसंबर 2023 के बीच उधारी में डेनिम कपड़ा खरीदा। 120 दिनों में भुगतान करने का भरोसा दिया, लेकिन बार-बार मांग करने के बावजूद 2.48 करोड़ की राशि नहीं चुकाई।

तकनीकी की मदद से दबोचा

मामले में जांच करते हुए ईओडब्ल्यू की न्यू क्लोथ मार्केट विंग की टीम ने आरोपियों को पक़ड़ा। तकनीकी जांच के आधार पर आरोपियों के अहमदाबाद में मौजूद होने की सूचना मिलने पर इन्हें गिरफ्तार किया गया।

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

#AhmedabadNews

Published on:

19 Mar 2026 09:06 pm

Hindi News / Gujarat / Ahmedabad / Ahmedabad: कपड़ा व्यापार के नाम पर 2.48 करोड़ की ठगी, 6 आरोपी गिरफ्तार

बड़ी खबरें

View All

अहमदाबाद

गुजरात

ट्रेंडिंग

Ahmedabad: ट्रेन में दोस्ती कर नशीला पदार्थ खिला आभूषण चुराने वाला शातिर गिरफ्तार

WR Ahmedabad
अहमदाबाद

बजट सत्र के दौरान गुजरात विधानसभा को बम से उड़ाने की धमकी, खबर मिलने से मची अफरातफरी

राष्ट्रीय

अब इस राज्य में यूसीसी लाने की तैयारी, समिति ने सौंपी रिपोर्ट

Union Civil Code
राष्ट्रीय

अहमदाबाद से भी जुड़ेगा सोमनाथ-द्वारका एक्सप्रेस-वे, तीन घंटे की होगी बचत

Gujarat Vidhansabha
अहमदाबाद

गुजरात के सूरत कट डायमंड को मिला जीआइ टैग

Surat Cut Dimond GI Tag
अहमदाबाद
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.