Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

एशिया कप 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

अहमदाबाद

Ahmedabad: शहर में गरबा के लिए 88 आवेदन, 29 को मंजूरी, 9 हजार सुरक्षाकर्मी रहेंगे तैनात

ध्वनि प्रदूषण, ट्रैफिक नियमों की पालना पर रहेगा जोर, 49 शी टीमें करेंगी कार्रवाई, 34 मुद्दों की मार्गदर्शिका जारी

अहमदाबाद

nagendra singh rathore

Sep 21, 2025

Ahmedabad She team

Ahmedabad. शहर में नवरात्र पर इस साल 84 आयोजकों ने कॉमर्शियल गरबा के लिए मंजूरी मांगी है। अहमदाबाद शहर पुलिस कंट्रोलरूम की उपायुक्त रीमा मुंशी ने रविवार को संवाददाताओं को बताया कि इस साल शहर में बड़े और कॉमर्शियल गरबा के लिए आए 84 आवेदनों में से फायरब्रिगेड, अहमदाबाद मनपा स्वास्थ्य विभाग सहित की एजेंसियों के साथ समन्वय करते हुए दस्तावेजों की जांच कर रविवार शाम तक 29 आवेदनों को मंजूरी दी है। मंजूरी प्रक्रिया जारी है। आंकड़ा और बढ़ सकता है।

सुरक्षा में 15 डीसीपी, 30 एसीपी की तैनाती

उन्होंने बताया कि नवरात्र में 15 डीसीपी, 30 एसीपी, 160 पीआई, 5 हजार पुलिसकर्मी, 4 हजार होमगार्ड जवान, एसआरपीएफ की तीन कंपनी, एक स्पेशल एक्शन फोर्स की सुरक्षा के लिए तैनाती की गई है। 49 शी टीमें वर्दी और गरबा की ड्रेस में गरबा स्थलों, एसजी हाईवे, सिंधु भवन रोड, साबरमती रिवरफ्रंट व अन्य सीसीटीवी बिना के क्षेत्रों में तैनात रहेंगी। युवतियों को छेड़ने वालों पर कार्रवाई करेंगी। इसके अलावा 123 पीसीआर वान की तैनाती होगी। बड़े गरबा स्थलों पर चारों तरफ वॉच टावर लगाने होंगे। गरबा स्थल और पार्किंग स्थल में सीसीटीवी कैमरे , पर्याप्त सिक्युरिटी गर्ड तैनात करने अनिवार्य किए हैं।

गरबा के भीड़भाड़ वाले स्थल पर धूम्रपान पर रोक रहेगी। ब्लैक फिल्म और नंबर प्लेट बिना के वाहनों पर टीमें कार्रवाई करेंगी। पीसीबी, एलसीबी, क्राइम ब्रांच की टीमें औचक जांच करेंगीं। ध्वनि प्रदूषण ना हो उसका ध्यान रखा जाएगा। शहर पुलिस ने 34 मुद्दों की मार्गदर्शिका जारी की है। उन्होंने बताया कि गृह राज्यमंत्री की ओर से दिए गए निर्देश के तहत देर रात तक लोग गरबा खेल सकेंगे। खान-पान की वस्तुओं की लारियों, ठेलों, दुकानदारों को भी कोई दिक्कत ना हो उसका ध्यान रखा जाएगा। स्थल पर मेडिकल टीम, एंबुलेंस की व्यवस्था करनी होगी।

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

#AhmedabadNews

Published on:

21 Sept 2025 11:01 pm

Hindi News / Gujarat / Ahmedabad / Ahmedabad: शहर में गरबा के लिए 88 आवेदन, 29 को मंजूरी, 9 हजार सुरक्षाकर्मी रहेंगे तैनात

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.