Ahmedabad: शहर में गरबा के लिए 88 आवेदन, 29 को मंजूरी, 9 हजार सुरक्षाकर्मी रहेंगे तैनात

Ahmedabad. शहर में नवरात्र पर इस साल 84 आयोजकों ने कॉमर्शियल गरबा के लिए मंजूरी मांगी है। अहमदाबाद शहर पुलिस कंट्रोलरूम की उपायुक्त रीमा मुंशी ने रविवार को संवाददाताओं को बताया कि इस साल शहर में बड़े और कॉमर्शियल गरबा के लिए आए 84 आवेदनों में से फायरब्रिगेड, अहमदाबाद मनपा स्वास्थ्य विभाग सहित की एजेंसियों के साथ समन्वय करते हुए दस्तावेजों की जांच कर रविवार शाम तक 29 आवेदनों को मंजूरी दी है। मंजूरी प्रक्रिया जारी है। आंकड़ा और बढ़ सकता है।
उन्होंने बताया कि नवरात्र में 15 डीसीपी, 30 एसीपी, 160 पीआई, 5 हजार पुलिसकर्मी, 4 हजार होमगार्ड जवान, एसआरपीएफ की तीन कंपनी, एक स्पेशल एक्शन फोर्स की सुरक्षा के लिए तैनाती की गई है। 49 शी टीमें वर्दी और गरबा की ड्रेस में गरबा स्थलों, एसजी हाईवे, सिंधु भवन रोड, साबरमती रिवरफ्रंट व अन्य सीसीटीवी बिना के क्षेत्रों में तैनात रहेंगी। युवतियों को छेड़ने वालों पर कार्रवाई करेंगी। इसके अलावा 123 पीसीआर वान की तैनाती होगी। बड़े गरबा स्थलों पर चारों तरफ वॉच टावर लगाने होंगे। गरबा स्थल और पार्किंग स्थल में सीसीटीवी कैमरे , पर्याप्त सिक्युरिटी गर्ड तैनात करने अनिवार्य किए हैं।
गरबा के भीड़भाड़ वाले स्थल पर धूम्रपान पर रोक रहेगी। ब्लैक फिल्म और नंबर प्लेट बिना के वाहनों पर टीमें कार्रवाई करेंगी। पीसीबी, एलसीबी, क्राइम ब्रांच की टीमें औचक जांच करेंगीं। ध्वनि प्रदूषण ना हो उसका ध्यान रखा जाएगा। शहर पुलिस ने 34 मुद्दों की मार्गदर्शिका जारी की है। उन्होंने बताया कि गृह राज्यमंत्री की ओर से दिए गए निर्देश के तहत देर रात तक लोग गरबा खेल सकेंगे। खान-पान की वस्तुओं की लारियों, ठेलों, दुकानदारों को भी कोई दिक्कत ना हो उसका ध्यान रखा जाएगा। स्थल पर मेडिकल टीम, एंबुलेंस की व्यवस्था करनी होगी।