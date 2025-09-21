Ahmedabad: शहर में गरबा के लिए 88 आवेदन, 29 को मंजूरी, 9 हजार सुरक्षाकर्मी रहेंगे तैनात

उन्होंने बताया कि नवरात्र में 15 डीसीपी, 30 एसीपी, 160 पीआई, 5 हजार पुलिसकर्मी, 4 हजार होमगार्ड जवान, एसआरपीएफ की तीन कंपनी, एक स्पेशल एक्शन फोर्स की सुरक्षा के लिए तैनाती की गई है। 49 शी टीमें वर्दी और गरबा की ड्रेस में गरबा स्थलों, एसजी हाईवे, सिंधु भवन रोड, साबरमती रिवरफ्रंट व अन्य सीसीटीवी बिना के क्षेत्रों में तैनात रहेंगी। युवतियों को छेड़ने वालों पर कार्रवाई करेंगी। इसके अलावा 123 पीसीआर वान की तैनाती होगी। बड़े गरबा स्थलों पर चारों तरफ वॉच टावर लगाने होंगे। गरबा स्थल और पार्किंग स्थल में सीसीटीवी कैमरे , पर्याप्त सिक्युरिटी गर्ड तैनात करने अनिवार्य किए हैं।