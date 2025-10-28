Ahmedabad: निवेश पर अच्छे मुनाफे का झांसा देकर लगाई दो करोड़ की चपत

एफआईआर के तहत 10 अगस्त 2022 को बंटी संगताणी के साढूभाई जय काकवाणी ने नागपुर से उन्हें फोन कर कहा कि एक अच्छी स्कीम है, जिसमें निवेश करने पर अच्छा मुनाफा मिलेगा। काफी कहने पर उन्होंने पांच लाख भेजे थे। फिर नागपुर जाने पर उन्हें डॉक्सी कंपनी में निवेश और अच्छे मुनाफे, महंगे गिफ्ट तथा विदेश टूर पैकेज की बात कही। हर महीने मुनाफा मिलने की बात कही, दो करोड़ से ज्यादा का निवेश करने को कहा, जिससे उन्होंने दो करोड़ 18 लाख से ज्यादा का निवेश किया। उन्हें जो आईडी बनाकर दी गई थी। उसकी शुरूआत में लिंक खुली, जिसमें वे राशि देख सकते थे, लेकिन निकाल नहीं सकते थे। उसके बाद उस लिंक पर जानकारी भी मिलनी बंद हो गई। इन लोगों से यह बात कहने पर ये वादे पर वादे करते रहे, जिससे उन्होंने पैसे वापस मांगने शुरू किए। उन्हें 13.19 लाख रुपए लौटाए। ना तो कोई मुनाफा दिया और ना ही निवेश की गई दो करोड़ से ज्यादा की राशि लौटाई। ऐसा कर उनके साथ ठगी व विश्वासघात किया है।