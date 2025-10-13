Ahmedabad: रिश्वत के लिए क्यूआर कोड का उपयोग, एसीबी ने रंगेहाथ पकड़ा

गुजरात भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) की टीम ने अहमदाबाद आरटीओ की जूनियर क्लर्क स्वाति राठौड़ को क्यूआर कोड भेजकर उसके जरिए 800 रुपए की रिश्वत स्वीकारने के आरोप में रंगेहाथों पकड़ा है।एसीबी के तहत उन्हें एक मोटर ड्राइविंग स्कूल चलाने वाले व्यक्ति ने इस बारे में शिकायत दी थी। इसके तहत स्कूल में आने वाले दो लोगों की डुप्लीकेट आरसी बुक पाने के लिए उन्होंने ऑनलाइन चालान के 700 रुपए आरटीओ में भर दिए थे।