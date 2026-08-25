ahmedabad: काजू कतली में चांदी के वर्क की जगह दूसरे धातु की परत, इकाई सील

त्योहारों के दौरान मिठाई, नमकीन-फरसाण और अन्य खाद्य पदार्थों की मांग बढ़ने को देखते हुए मनपा ने खाद्य पदार्थों में मिलावट के खिलाफ विशेष अभियान शुरू किया है। खाद्य विभाग की टीमें रैपिड टेस्टिंग किट के जरिए मौके पर ही संदिग्ध खाद्य पदार्थों की प्राथमिक जांच कर रही हैं। अब तक 22 खाद्य इकाइयों में इस तरह की जांच की जा चुकी है।खाद्य विभाग ने कालूपुर दरवाजा क्षेत्र में स्थित श्री कनैयालाल मावावाला नामक दुकान की जांच की। काजू कतली के नमूने की मौके पर रैपिड टेस्टिंग के दौरान उसमें चांदी के वर्क की जगह अन्य धातु का वर्क होने की बात सामने आई। इसके बाद खाद्य विभाग ने आगे जांच की तो काजू कतरी का माल जिस इकाई से तैयार होकर आता था, उसका पता चला। जनस्वास्थ्य के हित में संबंधित काजू कतरी निर्माण इकाई को भी सील कर दिया गया।