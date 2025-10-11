Ahmedabad: जमीन विवाद में तीक्ष्ण हथियार से हमला, एक की मौत, दो जख्मी

जमीन के विवाद को लेकर बिपिन और रोहित ने दशहरा के दिन धनाजी के बेटे देव (24) के साथ झगड़ा किया था। उसे पकड़ा था, लेकिन मौजूद लोगों ने छुड़ा लिया। इस मामले में उन्होंने गांव के रहने वाले देवांग से पूछा कि उस समय किसने मेरे बेटे देव को पकड़ा था। देवांग ने खुद ही देव को पकड़ने की बात कही और कहा कि झगड़ा करना हो तो वो अभी बिपिन के घर है आ जाओ। जिस पर धनाजी और उसके दो बेटे देव और हरेश बिपिन के घर गए थे। जहां बिपिन, रोहित और देवांग ने चाकू से हमला कर दिया।