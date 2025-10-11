Ahmedabad: जमीन विवाद में तीक्ष्ण हथियार से हमला, एक की मौत, दो जख्मी

Ahmedabad. जिले की साणंद तहसील के साणंद थाना क्षेत्र में स्थित निधराड गांव में पुस्तैनी जमीन को लेकर चल रहे विवाद में शुक्रवार को तीक्ष्ण हथियार से हमला करने का मामला सामने आया है। इस घटना में पिता और उसके दो पुत्र गंभीर रूप से घायल हो गए। इसमें से एक पुत्र की उपचार के दौरान शनिवार को मौत हो गई।
साणंद थाने के पीआई एच जी राठौड़ ने बताया कि शुक्रवार की रात सात बजे निधराड गांव में रहने वाले धनाजी डाभी (ठाकोर) और उनके पारिवारिक भाई बिपिन डाभी, रोहित डाभी और एक अन्य देवांग ठाकोर के साथ कहासुनी हो गई।
जमीन के विवाद को लेकर बिपिन और रोहित ने दशहरा के दिन धनाजी के बेटे देव (24) के साथ झगड़ा किया था। उसे पकड़ा था, लेकिन मौजूद लोगों ने छुड़ा लिया। इस मामले में उन्होंने गांव के रहने वाले देवांग से पूछा कि उस समय किसने मेरे बेटे देव को पकड़ा था। देवांग ने खुद ही देव को पकड़ने की बात कही और कहा कि झगड़ा करना हो तो वो अभी बिपिन के घर है आ जाओ। जिस पर धनाजी और उसके दो बेटे देव और हरेश बिपिन के घर गए थे। जहां बिपिन, रोहित और देवांग ने चाकू से हमला कर दिया।
इस घटना में तीनों पिता, पुत्र जख्मी हो गए। उपचार के दौरान देव ने शनिवार को दम तोड़ दिया। इस मामले में प्राथमिकी दर्ज की है। हत्या की धारा भी जोड़ी है।
