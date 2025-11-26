अहमदाबाद को मिली कॉमनवेल्थ गेम्स 2030 की मेजबानी

अहमदाबाद. भारत ने खेल इतिहास में एक और बड़ा मुकाम हासिल करते हुए कॉमनवेल्थ गेम्स 2030 (राष्ट्रमंडल खेल) की मेजबानी अपने नाम कर ली है। स्कॉटलैंड के ग्लासगो में आयोजित कॉमनवेल्थ स्पोर्ट जनरल एसेंबली में बुधवार को आधिकारिक रूप से घोषणा की गई कि गुजरात का अहमदाबाद 2030 कॉमनवेल्थ गेम्स का मेजबान शहर होगा। यह आयोजन खास तौर पर महत्वपूर्ण है क्योंकि 2030 में कॉमनवेल्थ गेम्स अपनी 100वीं वर्षगांठ मनाएगा। यानी राष्ट्रमंडल खेलों के शताब्दी वर्ष में यह अहमदाबाद में आयोजित होगा।

यह निर्णय भारत की वैश्विक प्रतिष्ठा, खेल प्रबंधन क्षमता और नए युग की खेल दृष्टि का प्रमाण माना जा रहा है। भारत की बोली न्यू एज गेम्स फॉ्र ए न्यू सेंचुरी थी जिसने स्थिरता, कम लागत, और आधुनिक दृष्टिकोण के आधार पर जनरल असेंबली को प्रभावित किया।

