Ahmedabad: सभी तरह के कैंसर में से 13.5 प्रतिशत मरीज को ब्रेस्ट कैंसर, मृत्युदर भी बढ़ी

देश दुनिया में कैंसर चिंता का विषय रहा है। महिलाओं में ब्रेस्ट कैंसर तेजी से बढ़ रहा है। वर्ष 2012 तक महिलाओं में सरवाइकल (गर्भाशय मुख) कैंसर के ज्यादा मामले सामने आते थे लेकिन उसके बाद से ब्रेस्ट कैंसर के मरीजों में लगातार बढ़ोतरी हुई है। इन 13 वर्ष की अवधि (2021-2025) में ब्रेस्ट कैंसर के मरीजों में 39.1 प्रतिशत की वृद्धि देखी गई है, यह चौंकाने वाले आंकड़े हैं। सभी तरह के कैंसर के मरीजों में देखा जाए तो 13.1 प्रतिशत ब्रेस्ट कैंसर के हैं।अहमदाबाद महानगरपालिका संचालित एल.जी. अस्पताल के जनरल सर्जरी विभाग के चिकित्सक डॉ. तपन शाह ने बताया कि विभाग की ओपीडी में हर वर्ष आने वाले मरीजों में से 25 फीसदी ब्रेस्ट संबंधित पीड़ा झेलने वाली महिलाएं हैं। इन 25 प्रतिशत में से 50 फीसदी को सामान्य गांठ या कैंसर की गांठ होती है। गांठ सामान्य हो या कैंसर की इन सभी को ऑपरेशन की जरूरत होती है। इतना ही नहीं जिन महिलाओं को ब्रेस्ट कैंसर की पुष्टि हुई है, उनमें से 20 फीसदी में रोग का स्तर काफी घातक पाया गया, जिसमें ऑपरेशन भी ज्यादा प्रभावशाली नहीं हो पाता है।