Ahmedabad: वैष्णोदेवी सर्कल के पास डिवाइडर कूदी कार बस से टकराई, कार चालक की मौत

साधू हिम्मतनगर से राजकोट के लिए बस लेकर निकले थे। सुबह आठ बजे अदानी शांतिग्राम के पास पहुंचने पर ब्रिज के पास बेकाबू कार डिवाइडर कूदकर उनके बस से आकर टकरा गई। जिससे बस में सवार यात्रियों को थोड़ी बहुत चोट आई है। वे भी जख्मी हुए हैं। जख्मी कार चालक का नाम गांधीनगर रायसण निवासी धवल वाघेला होने की बात सामने आई है। उसे 108 एंबुलेंस से सोला सिविल अस्पताल ले जाया गया, जहां उपचार के दौरान उसने दम तोड़ दिया। सूत्रों के तहत धवल के पिता ईश्वरजी वाघेला भाजपा के जिला के पूर्व महामंत्री रह चुके हैं, जबकि मां शोभना वाघेला गांधीनगर तहसील पंचायत प्रमुख रह चुकी हैं।