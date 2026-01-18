18 जनवरी 2026,

रविवार

अहमदाबाद

Ahmedabad: वैष्णोदेवी सर्कल के पास डिवाइडर कूदी कार बस से टकराई, कार चालक की मौत

-अडालज थाने में जख्मी बस चालक ने दर्ज कराई प्राथमिकी

अहमदाबाद

image

nagendra singh rathore

Jan 18, 2026

Ahmedabad Accident

Ahmedabad. तेज रफ्तार का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा है। राज्य की राजधानी गांधीनगर में रविवार के दिन ऐसे दो मामले सामने आए हैं, जिसमें दो लोगों की मौत हो गई।

अडालज थाना क्षेत्र में वैष्णोदेवी सर्कल के समीप तेज रफ्तार कार डिवाइडर को कूदकर गांधीनगर से अहमदाबाद की ओर आ रही बस से जा टकराई। इस घटना में जख्मी कार चालक की उपचार के दौरान मौत हो गई। वहीं दूसरी घटना चिलोडा थाना क्षेत्र में मोटा चिलोडा एपीएमसी मार्केट के सामने हुई। तेज रफ्तार डंपर ने दुपहिया वाहन को टक्कर मार दी, जिसमें दुपहिया वाहन चालक महिला की मौत हो गई।

सीसीटीवी फुटेज आया सामने

वैष्णोदेवी सर्कल के समीप एक्सीडेंट की घटना रविवार सुबह करीब आठ बजे हुई। अहमदाबाद से गांधीनगर की ओर कार से जा रहे चालक ने स्टेयरिंग से काबू खो दिया, जिससे कार बेकाबू हो गई और डिवाइडर कूदते हुए गांधीनगर से अहमदाबाद की ओर आ रही एसटी बस से जा टकराई। इसका सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। बस चालक हिम्मतनगर निवासी परेश साधू ने इस संबंध में अडालज थाने में कार चालक विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कराई है।

साधू हिम्मतनगर से राजकोट के लिए बस लेकर निकले थे। सुबह आठ बजे अदानी शांतिग्राम के पास पहुंचने पर ब्रिज के पास बेकाबू कार डिवाइडर कूदकर उनके बस से आकर टकरा गई। जिससे बस में सवार यात्रियों को थोड़ी बहुत चोट आई है। वे भी जख्मी हुए हैं। जख्मी कार चालक का नाम गांधीनगर रायसण निवासी धवल वाघेला होने की बात सामने आई है। उसे 108 एंबुलेंस से सोला सिविल अस्पताल ले जाया गया, जहां उपचार के दौरान उसने दम तोड़ दिया। सूत्रों के तहत धवल के पिता ईश्वरजी वाघेला भाजपा के जिला के पूर्व महामंत्री रह चुके हैं, जबकि मां शोभना वाघेला गांधीनगर तहसील पंचायत प्रमुख रह चुकी हैं।

Updated on:

18 Jan 2026 10:28 pm

Published on:

18 Jan 2026 10:27 pm

Hindi News / Gujarat / Ahmedabad / Ahmedabad: वैष्णोदेवी सर्कल के पास डिवाइडर कूदी कार बस से टकराई, कार चालक की मौत

